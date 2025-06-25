林志穎15歲帥兒Kimi長大了！　正面照流出網驚：完美繼承高顏值

記者王靖淳／綜合報導

「不老男神」林志穎最近與李玖哲登上馬來西亞雲頂世界雲星劇場，攜手舉辦《穎風哲起演唱會 2025 – 馬來西亞站》，值得一提的是，他15歲的大兒子Kimi坐在觀眾席，正面照在網路上瘋傳，被誇讚濃眉大眼是神遺傳爸爸，引發熱議。

▲林志穎帥兒近照曝光。（圖／翻攝自微博）

透過網路上瘋傳的照片可見到，林志穎的兒子Kimi身穿一件白色T恤，臉上戴著黑色口罩，低調現身演唱會，畫面曝光後，引發不少網友留言狂讚「現在的Kimi太帥了」、「基因太強大了，完美繼承爸爸的高顏值」、「雖然戴著口罩，但眉眼和爸爸年輕時一模一樣。」

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▲林志穎曾帶兒子錄《爸爸去哪兒》。（圖／翻攝自Instagram／jimmylin）

事實上，林志穎去年在Kimi生日時，曾透過社群感性發文，並曬出慶生照，分享自己對兒子的成長感悟。他提到Kimi在過去兩個月迅速長高，已達177公分，「看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小Kimi了。」至於林志穎曬出的照片，可見到Kimi正面入鏡，對比小時候身材嬌小依偎在懷中，現在身高已經超過他。