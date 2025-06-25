雙男神合體！　鳳小岳見到陳傑憲「秒變粉絲」：像是去追星

記者蔡琛儀／台北報導

鳳小岳組團「壓克力柿子」，並宣布將參加Legacy「2025鐵漢柔情」系列演唱會，鳳小岳開心表示，Legacy舞台對他不陌生，如今首次帶自組樂團登場非常興奮。壓克力柿子組團數月已收到多方演出邀約，日前更受邀統一獅開球。鳳小岳興奮笑說：「能在球場唱歌也是人生新體驗。」

▲鳳小岳領軍「壓克力柿子」受統一獅邀請開球，開心和隊長陳傑憲合照。（圖／鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

鳳小岳與壓克力柿子日前受邀到台南棒球場開球，興奮不只是能在棒球場唱歌，而是能見到陳傑憲等棒球明星，鳳小岳笑說：「得知收到邀請時非常期待，尤其看到剛拿到世界冠軍的球員，那天我反而比較像是去追星。」除了開球，鳳小岳也在球場獻唱〈風車〉等三首歌曲，「第一次看完一場棒球比賽，過程精彩，盜壘、雙殺、三振都親眼見證，太過癮了。」

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對於首次受邀「鐵漢柔情」演出，身為雙魚座的鳳小岳自認符合設定，他笑稱自己愛做家事、張羅家中大小事，也會買花布置家裡，希望能讓居家生活融入浪漫元素。此外，他預告將推出新單曲〈沈默在流浪路上〉，搭配9月主演電影《陌路兄弟》，這是他首次替電影譜寫主題曲，投射自身經歷與父親融入創作，歌曲已在後製階段，更預告有機會現場搶先唱。

▲鳳小岳組團「壓克力柿子」。（圖／鳳小岳&壓克力柿子工作室提供）

壓克力柿子團齡雖輕，已征戰不少舞台，團員間漸漸培養出默契。鳳小岳表示：「能擁有自己的團員很幸福，除了能一起寫歌創作，現場演出還能獲得集體向心能量，讓我很站在台上很有安全感。」為了演出，壓克力柿子近期密集練習，曲目安排也透露將有驚喜，日前樂團首次全員拍攝宣傳照，更換多套衣服拿樂器，鳳小岳笑說：「以前都是自己一人拍照，現在能有四個人一起對鏡頭擺Pose，也是一場難忘又好玩的經驗，我的團員拍起來都非常有架式。」