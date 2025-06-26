喬納森貝利加入《侏羅紀世界：重生》上山下海　喚醒內心科學宅

▲喬納森貝利在《侏羅紀世界：重生》扮演亨利盧米斯博士，採集恐龍DNA當作解開人類心臟疾病的解藥。（UIP提供）



圖文／鏡週刊

英國演員喬納森貝利（Jonathn Bailey）去年以《魔法壞女巫》能歌善演的演出，讓許多觀眾為之一亮：在這之前，他是Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》的班底，在第2季有吃重的演出。當時就引爆許多話題，因為戲外喬納森是出櫃的同志，卻演出火辣的羅曼史情節。不過現在他在《侏羅紀世界：重生》，又轉換為亨利盧米斯博士，上山下海採集恐龍的DNA，作為人類對抗心臟疾病的醫學解藥。

「從2023年底開始就聽到一些風聲，說《侏羅紀》系列將要重啟，這讓我感到非常興奮。當導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）確定加入後，就知道這部作品一定會很精彩。接著讓我驚喜的是，我竟然受邀閱讀劇本，讓我非常激動。」喬納森貝利提到劇本保留了所有《侏羅紀》成為經典的核心元素，「透過DNA讓過去重現這個概念實在令人著迷，正好擊中了我內心那個『科學宅』的一面。」

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就想許多《侏羅紀公園》的粉絲，喬納森貝利也永遠忘不了頭一回在大銀幕上看到恐龍的震撼，「那時我才5歲，也許對父母來說，當時帶我去看這部電影有點值得商榷—但我記得非常清楚。那感覺幾乎是種精神層面的體驗。那種視覺、幻想、對過去世界的敬畏，以及它與現代世界的聯繫，令人震撼。」

加入《侏羅紀世界：重生》，意味著會有許多不同的經歷正等著他，喬納森說整個過程猶如夢想成真，「『我們要在哪裡拍攝？』泰國、馬爾他、倫敦—這種瘋狂的安排簡直太棒了！在泰國，有一場戲我們必須在先一座島上過夜，好讓隔天一早能到另一座島上開拍。那感覺就像是學校的校外教學！整個過程充滿混亂但非常美好：壯麗的取景地、泥石流、傾盆大雨，還有一個海灘漲潮的速度快到我們只有5個小時能拍完。」

▲《侏羅紀世界：重生》的重頭戲是發生在海上的恐龍追擊畫面，開啟《侏羅紀》系列的海戰。（UIP提供）

身為演員，走入《侏羅紀世界：重生》的片場，會忍不住想，這一切都是從零開始打造的，喬納森貝利說有一次走進泰國的場景，「發現整座酒吧都是從頭搭建起來的。有一天，我們正在欣賞一棵樹，結果有人隨口提到，那棵樹幾個小時前才剛種下。這就是對細節的講究。看到外景、寺廟和鳥巢，這一切都重新喚起了電影製作中那種神奇的感覺。即使我身在幕後，也不斷被這份真實感所震撼。」

至於馬爾他，在那邊拍攝發生在海面上的各種災難場景，可以說是高潮迭起，他說，「其中一場最瘋狂的戲。是在船上和史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）一起拍的。我們要去救人，結果被高壓水柱轟得亂七八糟。整場戲完全是動作片等級，卻又好笑到不行。而史嘉蕾當然全程表現得一如既往，精彩絕倫。」

他回憶，那可能是人生當中，最接近導演史蒂芬史匹柏的3分鐘，「我們同時開了四個高壓水砲，船身劇烈搖晃，史嘉蕾掉下船邊，我拉她回來。場面完全混亂，但卻是那種最棒的混亂。」這過程乍聽之下有如災難，但卻非常有趣，因為幕前幕後每個人都全心投入其中，「化妝師、美髮師、工作人員，人人都被水淋得濕透，卻笑得開懷。導演蓋瑞斯也親自在現場，和我們一同操作。你真的會感覺自己成為了一件大事的一部分。」

跟史嘉蕾喬韓森拍戲的過程充滿歡笑、喜悅，還帶點頑皮，他說：「她天生就有種魅力與機智，你可以感覺到她真心在享受每一刻置身《侏羅紀》電影世界的體驗。本人也非常親切，營造出很棒的工作氛圍。但說真的，她也實在太搞笑了。」

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