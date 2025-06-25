早知賀瓏情纏Albee？天殘生前親吐不分手原因：發現他劈腿別告訴我

▲舊愛天殘才剛辦完告別式，賀瓏立馬被爆出與女星Albee一同甜蜜遊日，引起三角戀疑雲。（圖／擷取自Facebook／Albee 范乙霏、講脫口秀的天殘）

圖文／CTWANT

知名脫口秀主持人「賀瓏」23日遭薩泰爾娛樂終止經紀合約後，隨即發聲公開坦承，輕生已故喜劇女演員「天殘」就是他的前女友，然而上個月舊愛才剛辦完告別式，賀瓏立馬被爆出與女星Albee（范乙霏）一同甜蜜遊日，引起三角戀疑雲。對此，就有網友挖出天殘昔日的受訪片段，她大方坦承自己因「這理由」離不開男友，甚至脫口「發現他劈腿別告訴我！」

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▲天殘曾向好友表示，如果發現男友劈腿不要告訴她。（圖／擷取自YouTube／曾博恩）

天殘與好友林妍霏去（2024）年在博恩的YouTube節目中分享感情經歷，透露2年前的農曆年，曾有小偷試圖闖進她的租屋處，但礙於男友有重要的專案要忙，無法過來陪伴，即便如此她也並未失望提分手。

天殘直言，自己離不開現任男友，是因為對方對她很好「會出錢買東西給我」，還告知友人如果發現男友劈腿「不要告訴我！」由於天殘與賀瓏至少交往長達6年的時間，因此女方口中的該名男友應是賀瓏。

影片再次被翻出後，網友紛紛留言直呼，「原來這個講的是賀瓏！」「看完這集，天殘、研霏、博恩早在一年前就知道賀瓏沒有這麼愛她而又離不開賀龍～連研霏都勸分手……」、「男友寧願加班也要放著害怕的女友，身為女方還能一直忍受，這真的是辛苦他六年了！」

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