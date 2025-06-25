賀瓏2月被追問「跟Albee在交往嗎」！真實反應全放送 4月才分手天殘

記者潘慧中／綜合報導

賀瓏23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，試圖自清兩人是和平分手。然而，不但沒平息外界懷疑他劈腿Albee的聲浪，還引來網友挖出他2月曾被問到是否與Albee交往的廣播內容（約從31：47分開始）。

▲賀瓏2月錄的廣播內容被網友挖出來。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）



賀瓏近年有主持廣播《瓏賀哩共》，並且常和同為喜劇演員的怡岑在節目中聊天。2月26日當天，他坦言曾詢問Albee是否介意自己跟怡岑錄音，Albee則表示完全不介意：「就去啊，我又沒差。」

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▲▼Albee被懷疑介入賀瓏和天殘的感情。（圖／翻攝自Instagram／albeefin、hellohorlung）



此話一出，怡岑訝異反問：「是怎樣，你有跟她在交往是不是？是什麼意思啊！」然而，賀瓏第一時間並沒有正面回答，即便她又追問了兩次，男方依舊顧左右而言他，到最後都沒有給答案。

針對這部分，Albee 24日表示，她可以坦蕩蕩地說「沒有感情重疊」，和賀瓏合作兩年期間完全沒私交。賀瓏4月初分手後，她剛好深陷爆料新聞的沮喪，對方關心她，雙方關係才晉升成朋友，「但就是一般朋友，不會過問對方私人感情問題。」

▲▼外貌亮麗的Albee本來就異性緣極佳。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



至於同遊大阪一事，Albee則回應：「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」