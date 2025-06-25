丫頭：抽空一起吃飯！合照曝光「竟是知名韓男星」超狂人脈全被拍

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）經營電商雖然已交出漂亮成績單，但仍持續開發新的合作對象，最近除了飛去南韓工作，還和以《擁抱太陽的月亮》在台灣打開知名度的男演員同桌吃飯，瞬間吸引上千人按讚留言驚呼：「哇哇哇是丁一宇耶！」

▲丫頭和丁一宇同桌吃飯。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



照片中，可以看到丫頭放下一頭長髮，身穿水藍色短外套，內搭白色低胸背心，下半身穿上米白色短裙，優雅又不失小性感。旁邊的丁一宇則穿著白襯衫和黑長褲，展現簡約的帥氣感。

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▲丁一宇和丫頭親切合照。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭透露，這趟前往南韓除了工作，「也抽空和丁一宇一起吃飯。」看到男演員本人後，她不禁讚嘆韓星真的都很會保養，「忍不住很想問小丁怎麼保養的。」

▲丫頭與丁一宇的合照讓粉絲不禁讚嘆她的超狂人脈。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



一行人一起吃飯，丫頭聽丁一宇說最近拍戲很忙，讓她覺得受寵若驚，「有時間一起吃飯真是太好了，期待新作品播出！」合照曝光後，不少粉絲也非常讚嘆她的超狂人脈。