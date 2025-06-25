邱澤賣迪化街古厝賺上億！買家起底「NCT富二代成員家族」背景雄厚

▲邱澤在迪化街的古厝被凌華教育基金會董事長倪寒芬（左）看上，買下作為基金會會址。（圖／翻攝自凌華基金會臉書）

圖文／鏡週刊

買下邱澤房產的凌華教育基金會，其實也和演藝圈有相當淵源，韓團NCT的台灣成員劉揚揚，父親就是凌華科技董事長劉鈞，母親倪寒芬則是凌華教育基金會董事長，集團市值約為新台幣120億元。

劉揚揚18歲生日的成年禮，就是收到父母贈與的公司股票，他是演藝圈的超級富二代，還被暱稱為百億偶像。總之螢幕上素無交集的兩位明星，靠著鉅額房地交易產生了關聯。

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▲邱澤低調持有迪化街古厝六年，近日售出給上市公司旗下的教育基金會，很可能獲利上億元。（圖／翻攝自Google Map）

邱澤在演藝圈中以愛車聞名，但這筆交易曝光了他還是圈內的隱形富豪以及眼光獨到的房地產投資人。而邱澤會選擇在迪化街置產，也早就透露出端倪，2019年接受時尚雜誌專訪曾表示，台北他最喜歡的地方就在這裡，「我覺得台北最時髦的地方在迪化街， 因為我喜歡老台北，喜歡有故事的事物。」而當時他已經用經紀公司名義低調買下，可見他此言不假。

▲韓團NCT台籍成員劉揚揚是超級富二代，父親是凌華科技董事長劉鈞，母親倪寒芬是凌華教育基金會董事長。（圖／翻攝自倪寒芬臉書）

其實再早之前，也就是2016年，邱澤在迪化街曾投資「孔雀歐亞料理酒館」，那是從師大開過去迪化街的名店；他稱自己平時不管帳，也看不懂報表，但笑稱自己是很愛「該該叫」的老闆，因為主要負責吃吃喝喝，不好吃不好喝或位子擺設不好，他就立刻反映；由此可知，邱澤很早就對迪化街滿懷好感，也曾私下向周遭親友透露對於那一帶地區的高昂興趣。

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