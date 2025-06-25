盼不到大S入夢！　S媽悲痛連發6文：心肝寶貝妳真的放棄娘了嗎

記者陳芊秀／綜合報導

藝人「大S」徐熙媛離世已將近5個月，家人還深陷在喪親之痛，妹妹小S現身首爾被目擊整個人暴瘦憔悴，S媽黃春梅有好一段時沒有更新社群動態，25日凌晨連續發6篇貼文，字字句句都還是思念女兒的悲痛之聲。

▲S媽難以走出喪女之痛。（圖／翻攝自臉書）

S媽寫下：「我的心肝寶貝妳真的放棄娘與孩子了嗎？請在夢中給我一個指示、太愛妳了、想妳、愛妳、永遠、永遠。」隨後她接連轉發5次同一篇貼文，難掩情緒低落。網友不禁鼻酸紛紛留言安慰「沒有託夢給你，也許正代表他在另一個世界過得很好。沒有病痛、沒有憂傷、沒有煩惱，過得很平靜快樂」、「沒有來夢中是因為她現在很好，不希望您擔心，您國度的傷心反而會讓她牽絆，舅媽、放開心不要難過了」。S媽則回應道：「我真的太想她了。」言語間滿是哀傷與不捨。

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此外，大S的好友小炳（余俊賢）也來留言鼓勵：「好久不見S媽，我是小炳，請繼續加油，勇敢地往前走，我們也會永遠愛你」。

▲S媽發文思念女兒。（圖／翻攝自臉書）

小S與隨行友人近日被民眾目擊現身首爾，入住某間五星級飯店，上前詢問後點頭承認。目擊網友表示小S整體狀態不太好，「心情看起來很不好」，因此網友想舉起手機拍照，也默默放下，沒有打擾，並透露小S看起來很瘦，消息也衝上微博熱搜。