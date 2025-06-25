姜濤墜海獲救照瘋傳！「他很害怕」釣客以為釣到魚…還原驚恐現場

記者陳芊秀／綜合報導

香港昨日（24）發生墜海意外，獲救者竟是有「香港頂流偶像」之稱的MIRROR成員姜濤，同時網上流傳多張疑似他獲救後的照片，畫面中他身穿深色上衣和長褲，腳踏球鞋，全身濕透，神情迷糊，身旁有消防人員協助。協助救援的釣客向媒體透露，目睹姜濤反應好害怕，救人的釣魚客紛紛安撫他。

▲姜濤驚爆墜海震驚各界。（圖／翻攝自微博）

據港媒《香港01》報導，釣客李先生回憶，起初誤以為外籍人士發現了魚，便問對方「fish?」沒想到對方說「No, no, no, man!」這才意識到有人墜海。他隨即在岸邊取救生圈拋入水中，協助把落海者拖至岸邊樓梯要協助對方上岸。然而落海者當時顯得十分驚慌，可能因為飲入過多海水而不敢配合。過程中其他幫忙的釣魚客不斷安慰「不用怕，抱住救生圈」，同時有釣客向23號領航船揮手示意，最後船員協助將人救起。

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網傳獲救照片中，姜濤身穿深色上衣和長褲，腳穿著球鞋，全身濕透，神情迷糊，身旁有消防人員協助。有消息指出，姜濤事發前正在跑步，期間因感到不適在一旁休息，不慎失足墮海。由於手機浸水失靈且忘記IG密碼，他隨即借用經理人花姐的IG向外界報平安，而且他意識清醒，隨即被送往瑪麗醫院治療，沒有生命危險。

▲姜濤墜海獲救照網路瘋傳。（圖／翻攝自微博）

經紀人花姐透過Instagram限時動態代為發聲，姜濤親自說明目前情況，「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，請大家放心。希望不要有任何揣測，真的很抱歉，令大家擔心了。」隨後姜濤也在自己的IG發聲，附上一張在醫院比讚的照片，寫道：「大家不用擔心，明天見。」根據港媒報導，姜濤25日預定會出席《呂濤米Lo Seoul》見面會，今天雖然發生意外，但看起來確實無大礙，本人也證實會如常出席。