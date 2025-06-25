邱澤「演藝圈隱形富豪」身價超驚人！　出道24年業界揭神秘片酬

▲許瑋甯（左二）、邱澤（右二）與林心如（左一）、霍建華（右一）夫婦連袂出席好友周興哲（左三）生日趴，合照中將渾圓孕肚藏起來。右三為趙岱新。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

圖文／鏡週刊

邱澤和許瑋甯這對銀色夫妻，最近雙喜臨門，除了傳出許瑋甯早已成功懷胎，同時本刊還收到消息，邱澤在台北迪化街持有的透天古厝，估以破億元的價格賣給上市公司凌華科技旗下的教育基金會，持有6年獲利翻倍，也曝光了原來邱澤是演藝圈的隱形富豪、迪化街大地主。

邱澤一路從《小資女孩向前衝》走紅，再到《當男人戀愛時》成為國片票房明星，雖然早就是一線雙棲演員，但身價始終神祕，業界估算他早期演出國片的片酬是一部約新台幣200萬元、電視劇則是一集30萬元，位處台灣演員高薪俱樂部排名前列。而邱澤在中國大陸的片酬則從未被流出實際金額，但據悉是台灣酬勞價格乘以4倍左右。

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▲邱澤2019年以經紀公司名義買下迪化街百坪房產，實價登錄網頁揭露當時耗資8950萬元。（圖／翻攝自樂屋網）

算了算以邱澤出道以來演了超過十部陸劇，都是掛第一或第二男主角；也演了約十部陸製電影，幾乎年年都有作品推出，加上賽車比賽的獎金、贊助及代言等，邱澤年收輕鬆破新台幣千萬元，同時他也是自家海納百川經紀公司的老闆，出道24年的邱澤，累積的身價很驚人。



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