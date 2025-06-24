見賀瓏「為了自救」曝光天殘遺書　陳沂批：無情又負心、太狠了

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員賀瓏日前才剛與女星Albee傳出緋聞，近日又因男方在解約聲明中承認已故同事天殘是前女友，扯出一連串劈腿疑雲。賀瓏為了「自保」而公開天殘生前留下的私密遺書，引起諸多親友不滿，他因而被指逼女方墮胎、嫌棄女方身材等渣男行徑，對此，經常評論時事的網紅陳沂也在社群上，寫下了個人看法，直言整件事就是「無情又負心」。

▲陳沂評論賀瓏感情風波。（圖／翻攝自陳沂臉書、賀瓏IG）

陳沂也認為，賀瓏之所以公開天殘在私人帳號裡的遺書，是想要澄清自己不是劈腿的渣男，另一方面，Albee也回應強調「沒有對不起任何一個人」，力撇小三疑雲，陳沂直言「感情的事情本來就是每個人自己功課」，不過話鋒一轉也表示：「但因為是公眾人物，發生這樣無縫接軌當然會被拿到檯面上討論，就像當年小S、黃子佼和曾寶儀一樣。」

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▲陳沂貼文。（圖／翻攝自陳沂Threads）

最後，陳沂說：「我不認為分手後還需要守三年貞操，但交往六年的前女友剛離世，馬上無縫接軌Albee，確實會讓人感到無情又負心。」並且再次提起天殘的遺書被公開的部分，感嘆道「公開前女友生前不想公開的信自救，我也覺得太狠了，她連走了都還要用這種方式，成全保護你的愛情」。