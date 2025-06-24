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洗衣店金孫張瑞夫熱衷獨旅　跟女友分開旅行也沒關係

記者葉文正／台北報導

你喜歡獨旅嗎？根據Booking.com的調查報告指出，有7成以上的台灣Z世代期待在未來一年內可以獨旅。「洗衣店金孫」張瑞夫也是獨旅愛好者，近期他意識到今年都沒休假，抓緊三天空檔，搜尋機票最便宜的地方，帶上Victorinox輕巧耐用的時尚Airox系列行李箱，馬上訂票前往香港！張瑞夫透露自己可以和另一半分開旅行：「我近幾年都是獨旅，甚至開始思考我有辦法跟其他人一起旅行嗎？」

▲張瑞夫習慣獨旅 。（圖／Victorinox提供）

▲張瑞夫習慣獨旅 。（圖／Victorinox提供）

張瑞夫第一次獨旅，是2010年去上海看世博；如今幾乎把獨旅當成日常旅行方式的他，近期印象最深刻的一次，是疫情解封後首次一個人去日本參加瀨戶內藝術祭：「那是睽違近三年的第一次出國，我在飛機上情緒激動到泛淚；那也是我第一次到瀨戶內，有一晚去了一家很在地的居酒屋，隔壁的日本人很好奇我這外國人怎麼會一個人來這裡，後來老闆請喝酒、我和整家店的人都喝起酒來，是個愉快難忘的夜晚。」

▲張瑞夫習慣獨旅 。（圖／Victorinox提供）

▲張瑞夫孝順 。（圖／Victorinox提供）

張瑞夫說，就算是有女友、非單身的情況下，他還是有可能跟另一半分開旅行：「對我來說，離開台灣是想轉換空間讓自己淨空，或許不完全像『旅行』，但一個人擁有完整的時空對我很重要。有時我會跑去參觀有趣的洗衣店，因此認識了世界各地的洗衣店老闆。」

他是計劃型人格，家人、女友跟他出門旅行最大的好處就是腦袋可以完全放空，張瑞夫說：「對，我一定是會規劃好，因為我怕人多意見麻煩，與其大家有意見，不如定好了照著走。」可是計劃常趕不上變化，如果有意外插曲打亂原先安排怎麼辦？他苦笑：「其實也還好，除非已經先付了很多錢。」

張瑞夫的孝順出了名，阿嬤過世後，張瑞夫的出國規劃，除了自己喜歡的獨旅
，有時也要帶上阿公同行：「下次想帶他去歐美洲，飛行10小時以上的地方，因為上次他坐商務艙去東京很開心，但是是短程的；阿公說坐貴的要久一點會更有感，所以我要努力賺錢讓阿公體驗長程的商務艙。」

也許因為家裡開洗衣店的關係，張瑞夫整理行李時，最在意行李箱內的乾淨衣物與髒衣、其他物品的分區，他習慣用袋子分類衣服、物品，除了可以阻隔衣服摩擦，還可以在穿完之後當成衣物袋，不讓乾淨的衣服與髒衣、物品混雜；行李箱內必帶的三件物品則是：各種充電器、洗面乳和拖鞋。Victorinox的Airox系列行李箱，極輕量設計、易拖拉，讓張瑞夫不論短程旅行或是工作出差都能輕易安排，體驗過後迅速被Airox登機型旅行箱圈粉！

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