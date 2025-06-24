蕭敬騰痛失毛小孩嘎比！與Summer「休息室崩潰大哭」急改班機回台

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰是出了名的愛動物人士，領養十隻流浪動物，將牠們當作自己孩子。他24日突透過社群悲痛透露愛犬「嘎比」病逝的消息，並詳述了得知噩耗當下的情況，當時他人正在深圳進行巡演彩排，與老婆Summer在休息室崩潰大哭：「演出當天我幾度快崩潰，最後謝幕時，我還是掉了眼淚。」隨後急忙改班機提前返台，處理愛犬的後事。

▲蕭敬騰痛失愛犬嘎比。（圖／翻攝自蕭敬騰Insatgram）

蕭敬騰日前帶著「野生」巡演前進深圳，出發前愛犬就已經因健康狀況不佳而送醫，夫妻倆出發前還特地到醫院與嘎比見面，抵達深圳後，也持續透過同事關心狗的狀況。彩排當天，同事急忙通知蕭敬騰嘎比已多次搶救未果，他和Summer忍不住在休息室放聲大哭。

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▲蕭敬騰在社群悲傷透露愛犬離開的消息。（圖／翻攝自蕭敬騰Insatgram）

蕭敬騰痛失愛犬後，深感自責，未能在嘎比生命最後一刻陪伴牠。他回憶道：「家中的毛小孩們都在找嘎比，畢竟她是家裡體型最大的寶貝，我們整個家都需要時間。」蕭敬騰希望嘎比能在天堂快樂生活，遠離病痛。最後他寫著：「畢竟她是我的孩子，你們是我最好的家人朋友。」字裡行間流露出對愛犬的疼愛。

以下是蕭敬騰Instagram全文：

是這樣的

出發深圳前幾天嘎比因為身體狀況住進了醫院

出發當天中午我們也在醫院陪了她一會兒

到了深圳 台北也回報一切都在控制中....

到了彩排當天 對完聲音準備總採排前 同事跑到休息室說 阿龍有急事找....

summer 立刻抱頭說~~不要~~

我們各種的猜想...後

...回撥電話..

我當時心裡想的是

無論什麼情況都要進行搶救！

電話那頭的阿龍說：

已經搶救很多次了.....

房間同事都默默的離開...

大隊有些同事知道 有些同事不知道

大家都還在工作崗位上 等待著總彩排

而我跟summer 在休息室放聲大哭了好久....

最後還是耽誤了大隊的時間 我沒能上台總彩

演出當天我幾度快崩潰

最後謝幕時 我還是掉了眼淚

隔一天改了最早班機回台北

處理天使嘎比的後事

也在習慣家裡少了嘎比的日子

其他小朋友也在找在問

畢竟她是家裡體型最大的寶貝

我們整個家都需要時間..

因為必須要讓你們知道

畢竟她是我的孩子 你們是我最好的家人朋友

總之

不希望影響大家情緒

只是報告近況 祝大家平安快樂

願在天堂的嘎比 開開心心 快快樂樂 遠離病痛