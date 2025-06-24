YTR小象衝烏克蘭戰地！粉絲宿舍遭夜襲　她收照片嘆：戰爭離我們太近

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「小象愛出門」以拍攝旅遊、美食影片起家，擁有58.4萬訂閱者。她24日透露自己即將啟程去烏克蘭，她也深知當地因戰爭的關係，情況並不樂觀，但小象表示，在二次收到當地粉絲的訊息後，她下定決心要將更重要的訊息傳遞給更多人。

▲YouTuber小象以拍攝旅遊影片為主。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

小象坦言，面對當地持續不斷的空襲與爆炸消息，加上得知粉絲住家附近的超市被炸，她曾一度猶豫與退縮。但就在17日，她第二次收到粉絲傳來再被夜襲的照片，瞬間明白「這場戰爭已經離我們太近了」，她也堅定了前往烏克蘭的信念，「我必須要去！因為有太多人沒被看見。」

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▲小象收到粉絲傳來遭遇夜襲的照片。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

小象強調自己並非記者或戰地專家，但她看到一位前往烏克蘭的記者的話，對方說：「如果一件重要的訊息可以用不同方式帶到每個人的圈子，每個創作者都花心力去照顧自己的受眾，用自己的方式讓更多人看見聽見重要的訊息，就會有更多人知道。」這讓她重新審視身為創作者的角色與使命，「如果能讓更多人「看見」某些重要但被忽略的事，那我想，這也許就是我能做的！」

小象提到，其實早在去年拍攝秘魯懸崖吊床的影片時，她就曾提過想去烏克蘭當志工，但過程中困難重重。經歷多方努力後，她僅獲得七日簽證，在基輔停留的時間甚至不到五天，「其實這趟旅程壓力其實很大，不想辜負那些幫助我的人，支持我的親朋好友，還有需要被看見的人。」

▲小象透露自己準備啟程去烏克蘭。（圖／翻攝自Facebook／小象愛出門）

讓小象特別感動的是，當她向母親表達要去烏克蘭的決定時，媽媽竟沒有反對，只是溫柔地說：「我幫妳跟媽祖拜拜了，準備好多好多粽子拿給老謝了！還有水餃，等妳平安回來吃。」對此，她保證自己會盡力平安、努力記錄，「希望等等可以順利入境烏克蘭。如果你願意，也請你一起看見、一起關心，願平安同行。」