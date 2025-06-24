重機24小時內環島　陳為民表累積高達43次

記者葉文正／台北報導

年代MUCH推出激辯式談話型節目《錢進E世界》，於今日(24日)舉行首播記者會，由生活玩家錢毅擔任主持人，透過雙方來賓的對立辯論，聚焦時下最火熱的民生議題。首集以「100萬存款該買重機還是汽車？」為主題，特別邀請到藝人陳為民、Darren邱凱偉、徐新洋、巫苡萱、重機女神米亞與YouTuber火花羅分為兩派，展開激烈討論。為了呼應主題，Darren及重機達人米亞更直接將重機騎進攝影棚，大秀豪華重機，場面相當壯闊，全場眼睛為之一亮。

▲錢毅、陳為民、Darren、徐新洋、巫苡萱、米亞、火花羅出席《錢進E世界》首播記者會。（圖／記者林敬旻攝）



提到演藝圈重機車神一定會想到陳為民，熱愛重機的他至今還是會進行重機24小時內環島，陳為民表示直至目前環島次數累積高達43次，他認為重機是「男人的浪漫情懷」，不應該作為溫飽工具使用。

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▲Darren對重機情有獨鍾。（圖／記者林敬旻攝）

而Darren更是誠意十足，一早特地將他的愛車從新店騎到台北棚內，展現對重機的熱愛與挑戰精神。此外Darren對哈雷重機特別著迷，甚至笑稱他的五十肩就是被哈雷重機治好的，引發現場一片驚呼。另一邊熱愛汽車的代表徐新洋則自曝他還未考取機車駕照，也堅決不碰機車。因為父親徐乃麟過去曾摔過車，從小被灌輸機車的高風險，也下令禁止他騎車。徐新洋還加碼爆料自己的岳父也曾摔過車，對此陳為民表示他們出門應該到廟裡走走，過過香爐轉運。

▲米亞香車美人。（圖／記者林敬旻攝）



《錢進E世界》即將於7月5日隆重首播，每周六日晚間7點於年代MUCH38台、週日晚間6點於壹綜合台MOD312播出，節目結合理財、科技與生活風格話題，搭配主持人錢毅機智幽默又犀利點評的風格。