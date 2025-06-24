澎湖海產店老闆要求尹到怡「回饋」　女主持人怒轟：這是言語性騷擾

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團FANATICS出身的尹到怡，日前與台灣成員李家儀一起到澎湖遊玩，沒想到卻遭知名海產店老闆以輕佻語氣抱怨，影片掀起熱烈議論。對此，女主持人劉涵竹在社群發表看法，為兩個女生打抱不平直說「我真的是氣到拳頭硬了」。

▲尹到怡日前公開到澎湖海產店用餐時，莫名被老闆抱怨的過程。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

劉涵竹在貼文中，痛批海產店老闆不僅沒有把握台階下，反而狡辯推託，「昨天還有人緩頰說聽聲音覺得老闆喝多了，首先，從酒品看人品，會酒後亂性、失態的人，一樣不能因為酒精合理化行為，更何況他受訪時，講話就是這個調調，更坐實，他在清醒的狀態下，就是這麼輕浮！」

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劉涵竹指出，店家若真的對顧客來訪的時間或拍攝行為不滿，應該一開始就明確表明「今日打烊，不許拍攝」，便能避免後續衝突。但劉涵竹認為，老闆是有意對兩位韓國女孩言語輕薄，「而且顯然是以為她們是韓國人，你下流的言語不會被這麼公開出來，這就是對涉世未深的外國人的傲慢與調戲，甚至完全不用上升到國籍，對任何人都不可以這樣！」

▲劉涵竹力挺尹到怡。（圖／翻攝自Facebook／主播 劉涵竹）

針對老闆語帶雙關地說出「美麗的小姐三更半夜還在做什麼事情我不知道」，劉涵竹毫不留情地指出「語氣有夠噁心」，認為已經構成了明顯的言語性騷擾。此外，劉涵竹也提到老闆對尹到怡兩人提出「你們如果賺到錢要怎麼回饋我」的要求，根本是變相索求，她反問：「吃生蠔付你錢就是回饋，不然還要『睏度』是不是？」

劉涵竹表示，原以為這起事件頂多是網路新聞的一日話題，「說句歹勢就可以落幕了。」但從老闆受訪時的態度來看，她認為相關單位應介入處理，讓店家對自己的行為負責「我真的很替這兩個女生感到憤怒！」