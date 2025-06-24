小S被目擊現身首爾！憔悴「瘦到撐不起衣服」登微博熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2025年初於日本病逝，全家人陷入悲痛，妹妹小S隨後也宣布暫別演藝圈半年，全面停工。近日，有中國大陸網友在小紅書上發文分享，聲稱在南韓首爾的某飯店偶遇小S，詳細敘述了整個過程，隨後「小S韓國被偶遇狀態令人擔憂」、「小S狀態極差暴瘦到衣服撐不住」等關鍵字馬上衝上熱搜第一。

▲小S仍在停工狀態。（圖／翻攝自小S Instagram）

該名網友稱，自己在首爾入住了某五星級飯店，與朋友外出時，恰巧看見從保母車上下來的兩名女子，其中一人身形頗像小S，第一時間沒有確認身分，當晚回到飯店後，竟又巧遇她們正在辦理入住手續，便隨手拍了照片試圖研究，「其實也看不太清，太糊了，而且她戴著口罩。」為了確認，朋友還特地上網翻出小S過往的穿搭照片，結果發現當天穿著的連帽衛衣與網上的圖一致，幾乎確定就是她本人。

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▲網友分享偶遇小S的照片與過程。（圖／翻攝自微博）

後來兩人外出拿東西，回程在電梯口再度遇見小S與隨行友人，網友的朋友忍不住跑上前問：「是小S嗎？」只見兩人先是沉默了幾秒，似乎遲疑又不知如何回答，最後還是點頭承認。他也提到當時小S的整體狀態並不太好，「心情看起來很不好」，因此她原本舉起準備拍照的手機，也默默放下，沒有打擾對方，並透露小S看起來很瘦，貼文一出被轉至微博引起超高討論度，不少人紛紛獻上祝福，希望小S能早日走出。