出道10年首當女主角！何宜珊「束胸瘦身」　降齡扮高中生拜師學藝

記者蕭采薇／台北報導

出道十年的演員何宜珊，在《寶島西米樂》中降齡演出女高中生，為了能真實演出，她還故意穿束胸、瘦身，希望外表能看起來像一些；甚至還上網研究目前青少年的心情，希望能更符合劇中角色。《寶島西米樂》也是何宜珊入行十年，首度挑大樑擔任女主角的作品。

▲何宜珊（左）在《寶島西米樂》飾演璟宣（右）的女兒。（圖／緯來戲劇台提供）

何宜珊學生時代入行，在《寶島西米樂》中，她卻重返高中時代，穿上女高中生的制服，因為家庭發生變故，讓她處升學或就業的選擇中，決定步上父親的腳步，向尹昭德飾演的西裝師傅拜師學藝，立志成為第一位女西裝師。

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為了演活劇中女高中生，何宜珊透露還故意穿束胸、瘦身，只上乾淨的底妝；劇中青少年的反叛與固執己見也讓她真的彷彿回到那年代，何宜珊說，印象最深刻的就璟宣飾演的母親要她在餐桌上跟房東打招呼，真的像是她媽媽會做的事情，當下也被璟宣的威嚴嚇到。

▲何宜珊出道十年，在《寶島西米樂》首度當上女主角。（圖／緯來戲劇台提供）

劇中，何宜珊看到璟宣飾演的母親因為父親失蹤，為了繼續撐下去，只好對房東投懷送抱，導致她對母親不滿日益加增。何宜珊說，為了知道青少年的想法，她還上網爬文、看Dcard等，想知道青少年的反應會是怎樣、想法是什麼，讓她能揣摩得更精細。

何宜珊說，跟璟宣雖然沒差太多歲，但兩人真的很像母女，有次去苗栗拍戲，一起過夜，聊了很多，璟宣也頻頻鼓勵她，加增她信心，讓她覺得好像是她的真媽媽。

▲何宜珊在《寶島西米樂》向尹昭德拜師學藝學西裝。（圖／緯來戲劇台提供）

《寶島西米樂》是何宜珊入行十年來，第一次擔綱女主角的作品，戲裡，她向尹昭德拜師學藝學西裝，戲外，她也有拜師學藝的師傅，就是虞戡平導演與已過世的舒宗浩教授，她說，劇中看到梅樹師與春燕的樣子，讓她常會想起這兩位恩師。何宜珊說希望自己用作品來傳遞正能量，即使只有一個人被感動、鼓舞也很棒。