三台超跑助陣！玖壹壹站台《F1》首映　春風聽「柯震東敗訴賠錢」狂笑

記者蕭采薇／台北報導

由布萊德比特主演的《F1電影》24日在美麗華舉辦首映會，台灣本土天團「玖壹壹」出席站台。團員三人不僅搭乘法拉利、藍寶堅尼、保時捷夢幻超跑帥氣登場，瞬間化身小布的最強神隊友。而春風被問到好友柯震東住家因裝修，導致鄰居家漏水因而鬧上法院，他聽完先是狂笑，然後說：「我會去好好關心他！」果然是真朋友才敢這樣。

▲本土天團「玖壹壹」為布萊德比特主演的《F1電影》站台。（圖／記者黃克翔攝）

「玖壹壹」春風、健志和洋蔥私下本來就是車迷，春風笑說，最期待片中撞車的戲碼。他更自爆是布萊德彼特的超級粉絲，這次聽說偶像小布在片中大秀精壯身材與超狂車技，令春風興奮喊說：「我們特別從台中中港路（現為臺灣大道）衝到台北植福路，就是為了朝聖小布在大銀幕的英姿！」

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▲本土天團「玖壹壹」為布萊德比特主演的《F1電影》站台。（圖／記者黃克翔攝）

而春風首映會上被問起柯震東因鄰里糾紛，遭法院判賠23萬8155元。他一開始明顯不知情，反問記者「發生什麼事？」最後聽聞柯震東住家因修繕遭鄰居提告，還敗訴遭判賠錢，他大笑好幾聲後，直說：「「我會去好好關心他！」

▲本土天團「玖壹壹」為布萊德比特主演的《F1電影》站台。（圖／記者黃克翔攝）

而春風今在IG上透露，經常出現在他生活中的比特犬「阿勇」在今天離世，他表示，「阿勇」其實是經紀人的狗，但由於看著對方長大，因此特別不捨，「阿勇是難以取代的」。他更透露自己近期關注的車手，是賓士車隊年僅18歲的義大利超新星Kimi Antonell。《F1電影》將於6月25日全台上映。