漫威男星中邪傻笑狂奔！「王」黃凱旋渾身浴血　《凶器》詭異行徑引熱議

記者蕭采薇／綜合報導

被美媒視為今年影壇黑馬的全新驚悚片《凶器》，繼前導預告透露一群孩子半夜失蹤的詭異謎團後，最新預告更出現大場面，在漫威電影《奇異博士》中以「王」一角廣為人知的男星黃凱旋，渾身浴血、滿臉傷痕，在大馬路上捨命狂奔，模樣就像中邪一般，造詭異行徑更完全讓人猜不透背後真相。

▲《凶器》黃凱旋，渾身浴血、滿臉傷痕，在大馬路上捨命狂奔。（圖／華納提供）

今年擔任新任「銀色衝浪手」的女星茱莉亞加納，在《凶器》飾演身處風暴核心的小學教師，整個學校唯有她的班級17位學生，不約而同地在深夜2點17分衝出家門，消失在小鎮裡，預告中她遭奧斯卡提名男星喬許布洛林痛罵，質疑她就是整起事件的罪魁禍首，火爆衝突一觸即發，為電影再添懸念。

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▲《凶器》小鎮上孩子深夜神祕失蹤。（圖／華納提供）

《凶器》由《宿劫》鬼才編導札克克瑞格一同打造的最新恐怖驚悚片。該片劇情描述，在一個晚上的2點17分，甘迪老師班上的所有小孩，都神祕地失蹤了，除了一個小孩以外。

▲茱莉亞加納在《凶器》飾演身處風暴核心的小學教師。（圖／華納提供）

整個梅布魯克小鎮都開始懷疑，究竟是誰或背後有什麼原因，導致這些小孩都不見了。主要卡司包括喬許布洛林、茱莉亞加納、艾登艾倫瑞克、奧斯汀亞伯姆、凱瑞克里斯多夫，以及黃凱旋和艾美麥蒂根，該片將於8月14日在台上映。