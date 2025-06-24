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「他喜歡Albee，分手2天後就喜歡了」　天殘生前最後Line對話疑曝光！

記者劉宛欣／綜合報導

喜劇演員賀瓏爆出與女星Albee的熱戀，被拍到同遊日本，過往不少相處細節被挖出，由於兩個月前，前女友天殘才離世，時機點敏感因而引發劈腿疑雲，賀瓏為自清，曬出天殘生前在私人帳號留給親友的遺書，此舉引來圈內好友不滿，除了同為喜劇演員的林妍霏出面爆料超渣行徑以外，Threads上也出現了匿名帳號，曝光了疑似是天殘本人生前的LINE訊息。

▲疑似天殘生前提及賀瓏、Albee的對話曝光。（圖／翻攝自Instagram、脆）

▲疑似天殘生前提及賀瓏、Albee的對話曝光。（圖／翻攝自Instagram、脆）

▲疑似天殘生前提及賀瓏、Albee的對話曝光。（圖／翻攝自Instagram）

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賀瓏在23日下午5點左右公開了天殘的遺書，大約在6個多小時後，24日凌晨，一個名為「417justice」的Threads帳號出現，4月17日就是天殘離世的日子，該帳號發出的第一篇串文，內文諷刺地寫下「男生說，沒有劈腿，只是分手兩天後喜歡上別人」，並且附上了一張LINE對話截圖，傳訊息者是「翁翁」，不少人猜測就是天殘（本名翁芝瑩）。

▲疑似天殘生前提及賀瓏、Albee的對話曝光。（圖／翻攝自Instagram、脆）

▲匿名爆料者曬出的對話。（圖／翻攝自Threads／417justice）

圖片中可以看到疑似是天殘的女子，在4月16日上午，也就是離世的前一天，傳訊息痛訴「他喜歡Albee，結案」、「他說沒有劈腿，只是分手後兩天就喜歡了」、「就這樣，以後不會見面了」，接著，疑似在林妍霏發出爆料後，該帳號又再度發聲，直接標註賀瓏，並寫下「這是她離開前一天，留下的最後幾句話」，不過對於此爆料，目前都沒有相關人士出面證實。

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賀瓏Albee天殘

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