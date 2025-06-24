筠熹遭愛犬咬臉2天宣布復工！　親揭狗狗暴走原因：有玄學也有科學

記者蔡宜芳／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹日前在與愛犬「胖丸」玩耍時，不慎被狗狗咬傷臉蛋，還差點傷到眼睛，為此緊急告假停工。她24日拍片報平安，宣布已經正常復工，也分享自己被愛犬咬傷臉的經過，並一一回應外界的質疑。

▲筠熹日前遭愛犬咬傷臉。（圖／翻攝自筠熹Instagram及Threads）

針對愛犬突然咬人的原因，筠熹坦言：「有玄學的部分，也有科學的部分。」她透露，她有向寵物溝通師做諮詢，對方表示愛犬近期可能受驚或「被煞到」，才會在玩耍時突然暴走。筠熹表示，她目前除了安排讓愛犬到動物醫院做完整的身體檢查，也會帶狗狗去廟裡收驚。

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筠熹也對於被網友質疑「寵壞小狗才導致攻擊行為」一事做出回應，她強調，自己雖然很愛狗狗，但並沒有放縱牠。愛犬若有不當行為，她會給予適當懲罰，從不縱容，也不過度嚴厲。

▲筠熹拍片報平安。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

此外，面對部分網友批評「被咬竟然先自拍」，筠熹也說明原因：「我隔一天有球賽，我必須得要拍照跟球團請假。」她強調並非如外界所說「拍照打卡」，只是單純向經紀公司和球隊呈報傷勢，以便後續協調工作，「每一個工作崗位需要的證明不一樣，我也想先記錄，我被狗咬，咬得這麼慘，我要先記錄一下吧？」

而筠熹坦言，最讓她感到難過的是，有人留言建議她「乾脆棄養」，她嚴正駁斥說：「這是一個很過分的行為。」她強調，愛犬咬人不是常態，更不代表牠被放棄的理由，「就像不小心犯錯，都能夠被糾正然後原諒，憑什麼叫人家棄養？養他們我就會愛他們一輩子。」強調寵物就是自己的家人。