天殘離世前1天「查看賀瓏手機」　Albee聲明驚呆網：挖洞給跳

記者蔡宜芳／綜合報導

喜劇演員賀瓏日前才剛與女星Albee傳出緋聞，沒想到，竟因男方在解約聲明中承認已故同事天殘是前女友，扯出一連串劈腿疑雲。對此，Albee於24日發文澄清，強調絕無介入對方感情，但她提到的時間線，也讓網友傻眼表示「根本挖洞給賀瓏跳」。

▲天殘及賀瓏、Albee之間的三角關係引發討論。（圖／翻攝自天殘臉書、Albee IG）

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Albee在聲明中表示，自己雖與賀瓏為工作夥伴，但在過去兩年皆無私交，直到4月初對方分手，而自己正處於爆料新聞的風波中，雙方才開始稱得上是「朋友」。Albee還提到，賀瓏在4月16日曾與天殘見面，「女生看了他的手機，看到當時賀瓏與我有在聊天對話，僅此。」

值得一提的是，Albee提到賀瓏與天殘見面，且發現聊天紀錄的時間點，正是天殘過世的前一天，因此Albee的聲明反倒提油救火，引大票網友留言批「睜眼說瞎話」、「前面噯昧期都沒有，然後馬上在一起」。

▲▼Albee在聲明中還原時間線。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

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