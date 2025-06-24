樂團FAAS開唱倒數26天　突暴雷嘉賓「是新銳饒舌歌手」

記者蔡琛儀／台北報導

金屬樂團「FUTURE AFTER A SECOND（FAAS）」即將在7月19日於台北南港SUB LIVE舉辦成軍以來首場專場演出，並驚喜宣布將邀請饒舌歌手wannasleep擔任演唱會嘉賓。

▲FAAS演唱會宣布找來wannasleep當嘉賓。（圖／FUTURE AFTER A SECOND提供）

FAAS與wannasleep的合作契機，源於2023年一場活動的共演企劃，雙方首次現場合作就展現出驚人的化學反應。更讓 FAAS驚喜的是，原來wannasleep高中時曾是熱音社成員，也同樣熱愛金屬樂，讓彼此一拍即合。這次再度邀請 wannasleep擔任專場唯一嘉賓，對方也爽快答應，雙方都非常期待能再次碰撞出全新的音樂能量。

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FAAS在2020年以首張專輯《OFiN》橫掃金音獎三項大獎，單曲〈Invert〉更入圍全美獨立音樂獎多項肯定。2023年，他們推出全新專輯《異骨 Xenobones_》，致力於打造更進化的聲響與演出。2024年更是火力全開，接連登上火球祭、大港開唱、搖滾台中等大型音樂祭，場場爆滿。