快訊／Albee「沒有對不起任何一個人」！　還原賀瓏天殘分手時間軸

記者葉文正／台北報導

賀瓏與天殘交往到分手，今日引起軒然大波，賀瓏更被爆逼天殘墮胎引發爭議，Albee更被指重疊賀瓏與天殘感情，但今天Albee不忍表示：「嗨，大家好我想我能做的是回應我自己的部分。」並還原完整的時間軸，駁斥介入說法。

▲賀瓏與Albee被認為交往中。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Albee表示，自己與賀瓏在《賀瓏夜夜秀》兩年的工作期間，以及節目結束後，完全沒有私下聯絡，雙方互動僅限於群組工作訊息溝通，「我與他的無交流狀態，是夜夜秀工作夥伴們以及他前女友都很清楚的。」

Albee透露，直到今年4月初賀瓏宣布分手後，雙方才開始私下互動，「當時我還在前陣子爆料新聞的沮喪當中，因為關心我的狀態，我們才從工作夥伴開始變成朋友。」但她強調只是一般朋友關係，「不會過問對方私人感情問題」。

Albee 指出，賀瓏與前女友分手後10天，也就是 4 月 16 日，雙方曾見面，女方看了他的手機，發現當時與 Albee 有訊息對話，「僅此而已」，再次否認感情重疊或曖昧。對於外界質疑她4月3日在IG上傳的賀瓏生日貼文，是否另有情愫，Albee 解釋：「圖文都是以工作夥伴的視角發文祝福他生日快樂，如果當時有任何曖昧情愫，我不敢如此高調。」

針對日前被目擊與賀瓏一同現身大阪，Albee則回應：「我與賀瓏在這段期間的相處，是陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志。」聲明最後，她表示：「我沒有對不起任何一個人。」

▲天殘。（圖／翻攝自Instagram／天殘）

【Albee全文】

嗨，大家好

我想我能做的是回應我自己的部分。

大家最關心的是否有感情重疊，我可以很坦蕩蕩地說，沒有。

我跟賀瓏在夜夜秀兩年的工作期間和工作結束後沒有任何私交，過去兩年只有工作訊息，往來也都於群組溝通完成，我與他的無交流狀態，是夜夜秀工作夥伴們以及他前女友都很清楚的。

4月初他分手後，當時我還在前陣子爆料新聞的沮喪當中，因為關心我的狀態，我們才從工作夥伴開始變成朋友，有正常聊天的訊息，但就是一般朋友，不會過問對方私人感情問題。

他們分手十天後，4/16 賀瓏與翁小姐有碰面，女生看了他的手機，看到當時賀瓏與我有在聊天對話，僅此。

關於我 4/3 的 IG 貼文

圖文都是以工作夥伴的視角發文祝福他生日快樂，如果當時有任何曖昧情愫，我不敢如此高調。

最後回應 6/18 大阪新聞

我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。