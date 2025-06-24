貝克小姐成員巡演第一站突送急診！　原因曝光「竟是吃太多」

記者蔡琛儀／台北報導

成軍八年的創作組合貝克小姐，日前啟動全台巡迴演唱會，首站宜蘭、桃園演出氣氛感人，但吉他手秉恩卻因吃太多美食，導致急性腸胃炎，深夜獨自掛急診打點滴，本想商量延期，還被團隊誤會是要喬集合時間，只好強忍病痛、靠白吐司撐完整場演出，幽默自嘲這是「米其林佳餚」。

▲▼貝克小姐吉他手秉恩演出前掛急診。（圖／福茂提供）

巡演初登場便吸引大批忠實歌迷熱情支持，許多一路相隨的粉絲湧入現場。貝克小姐不僅帶來〈你不必那麼堅強〉、〈嘿凌晨三點還醒著的人〉等經典曲目，也演唱近年深受樂迷喜愛的〈橘黃色的你〉與〈屬於你的地方〉等新作。更有鐵粉索性八場全包，讓主唱筱卿感動不已，直呼：「我們會繼續創作，只要你們還願意聽！」她也不忘溫馨叮嚀歌迷：「看演出很重要，回家平安更重要。」

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此次巡演採全程自駕、當日往返模式，團員與工作人員親自駕車挑戰各地演出。儘管舟車勞頓，團隊間仍彼此打氣、互相照應。主唱筱卿雖然剛結束冰島假期，仍在調整時差，但歸國後便立刻全心投入排練與現場演出，她分享：「這趟冰島之旅充滿驚奇，也給了我許多創作靈感。希望接下來能寫出更多貼近人心的作品，陪伴大家度過下一個八年。」