周杰倫曬3歲愛女萌照！Jacinda「綁小髮髻」網驚認：是爸爸綁的嗎

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫與昆凌婚後育有三名子女，近日難得分享3歲小女兒Jacinda的萌照，引發網友朝聖。其中更有人好奇，女兒的髮型是否出自周杰倫之手。

▲周杰倫曬3歲愛女萌照！網友好奇「是爸爸綁的嗎？」（圖／翻攝自IG）

周杰倫PO出小女兒Jacinda的背影照，配文寫道：「Where she is, joy lingers（她所在之處，喜悅徘徊）。」照片中，Jacinda穿著一件淡綠色和白色格紋相間的小洋裝，細節上有些小花點綴，洋裝的肩帶設計是荷葉邊，增加了俏皮感，腰部採用鬆緊設計，髮型是紮起的多個可愛小髮髻，髮絲自然散落在頭部周圍，顯得俏皮又活潑。

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▲周杰倫小女兒Jacinda綁可愛小髮髻。（圖／翻攝自IG）

網友見照紛紛留言：「這個自然捲也太可愛」、「超可愛的」、「好可愛好萌喔！哥新專輯會不會為她也寫一首歌呢？哈哈哈」、「老三也長這麼大了」、「小公主都長這麼大了」。甚至有人好奇地問：「哥給女兒扎的頭髮嗎」、「頭髮是爸爸綁的嗎」引發眾人好奇。

事實上，今年3月昆凌曾分享周杰倫為小女兒剪頭髮的照片，並透露：「龍抬頭剪頭髮由爸爸承包啦！」當時就掀起話題，不少人稱讚周杰倫不僅技術好，為女兒剪髮的模樣更是充滿父愛。