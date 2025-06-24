姚淳耀廚藝噴發手指濺血　餐點混雜他血肉「只好放水流」

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記者葉文正／台中報導

實境節目《星廚之戰》，由三立電視、動能意像、大浩娛樂、華視、緯來電視及LINE共同出品，今天更邀集主持人鍾欣凌與白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋盛大舉行開錄記者會，姚淳耀提到自己作菜曾切掉手指肉，還掉到菜餚裡，整盤餐點只好放棄扔掉。

▲黃偉晉今天被問到陳零九閃兵問題。（圖／三立提供）

▲《星廚之戰》在台中比賽。（圖／三立提供）

主持人鍾欣凌也提到，這次比賽最看好蔡詩蕓，最不看好李玉璽，也談到原因：「李玉璽以前只會灑蔥花，玉璽會給自己很多壓力，安心亞是不給自己壓力的人，李玉璽有主持節目過，多少學到一些，這次最驚訝懷秋來參加，對我而言，平常比較不會遇到他，他來我有點訝異，是酷酷的男生，詩蕓私下也是個瘋子，所以我最看好。」她也表示，節目錄到半夜4點才回台北，自問都54歲為什麼還要挑戰自己：？但看到白叔(製作人李景白)60歲還在努力，就沒什麼好抱怨。

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▲黃偉晉今天被問到陳零九閃兵問題。（圖／三立提供）

▲《星廚之戰》卡司雲集。（圖／三立提供）

安心亞不認自己是廚藝小白，她說之前曾學過墨魚大㸆，也提到自己心路：「我壓力大沒錯，我被淘汰沒關係，但我做菜過程荒唐，我放不下自己的廚師。」

▲黃偉晉今天被問到陳零九閃兵問題。（圖／三立提供）

▲《星廚之戰》主持人鍾欣凌。（圖／三立提供）

參賽年齡最小(16歲)的白潤音認為自己從零開始，從不會做菜，來這節目才慢慢接觸，沒辦法很肯定會做甚麼菜，主要會做的偏中式料理，會做三杯雞，剁雞有狠勁。李玉璽說有當過二廚經驗，但沒有料理經驗，只要聽話就好，女友(許允樂)試吃過我的菜，她說是好吃。

林予晞也透露，「我是從負開始，我從來不進廚房，廚藝這東西像是生存技能，但練習廚藝時手長肌肉了，就趕進度想要做做看，發現做菜有重訓效果，做完菜手很酸。」

胡宇威這次與老婆陳庭妮一起參賽，兩人有點爾虞我詐：「我所有秘訣她都知道，但這次各憑本事，一起參加蠻開心又期待，節目也實境到很有壓力，因為要爭取到冠軍賽，練習的話，廚房就給老婆，我可以在陽台切菜。而且若主廚對我生氣，我也只能吞。」陳庭妮也說，第一次跟老公在共同節目，應該可以努力不要太早被淘汰，他平常很會做菜，參賽應是游刃有餘，我也有協助，我不算小白，我盡力而為，但在家不討論料理題目，

演員姚淳耀則說：「我平常就會做菜，但可能我看起來蠻像廚師的，妝髮師以為我是主廚，沒認出我。但做菜要注意安全，之前我做菜還切到手指，肉掉到菜裡，整道菜只好作廢。」

蔡詩芸也說，「我做菜還好，屬於自由式，都是家裡煮一下，拍做菜內容給大家看，想說可以拉近跟粉絲距離感，在家裡就是親切，有時還穿禮服，有點反差感，都要自己妝髮，有次沒妝看起來太可怕，所以就戴墨鏡主菜，還燒焦食材，什麼都會發生。

以《角頭大橋頭》入圍金馬的懷秋能參賽跌破眾人眼鏡，「烹飪我覺得就是學習的態度，我們從小媽媽在家裡做菜，到媽媽開餐廳，從小到大幫不上什麼忙，希望媽媽不要那麼辛苦，更可以幫上忙，至於被淘汰也是有可能，但是今天每個人只能做自己能控制的事情，也不能多做什麼，我們會很不捨，會難過。沒有跟媽媽問技巧，韓式料理會比較簡單，拌飯春川雞都已備好，不會像熱炒等料理，實際上我沒壓力。

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姚淳耀星廚之戰

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