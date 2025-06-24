撞場TWICE開唱！　火球祭首波卡司超狂「是航海王主題曲原唱」

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲樂團滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於今年11月22日及11月23日在樂天桃園棒球場登場，今（24日）正式公布首波演出陣容，由滅火器領軍，重磅邀請曾演唱《ONE PIECE STAMPEDE》航海王劇場版動畫電影主題曲〈GONG〉的日本超人氣龐克天團 WANIMA 首度來台開唱，同時也是樂團的首次海外演出。

▲▼滅火器主辦的火球祭邀請日本超人氣龐克天團 WANIMA 首度來台開唱。（圖／夥球擊提供）

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被稱作「熱血的代名詞」的日本龐克搖滾天團 WANIMA，2010年成立於日本熊本，由主唱兼貝斯手KENTA、吉他手KO-SHIN和鼓手FUJI三位成員組成，出道前曾為了添購樂器設備出海捕魚打工的他們，首張專輯《Are You Coming?》發行便創下日本公信榜第4名佳績，並於隔年登上紅白歌合戰舞台。

2019年他們演唱航海王動畫電影《ONE PIECE STAMPEDE》主題曲〈GONG〉，也為人氣動漫《我推的孩子》改編的真人版日劇演唱第6集主題曲〈爛々ラプソディ〉。

火球祭主理人大正表示：「真的動用所有資源，找了無數朋友才說動他們來台灣，看到他們確定的消息我跟大家一樣感動！」2025火球祭早鳥雙日預售票將於6月25日中午12點開賣，所有票種則於6月26日中午12點全面啟售，詳上拓元售票。