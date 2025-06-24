吳宗憲三女兒解放細肩帶「側邊整排挖空」！中空全看光 雨天穿超辣

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年難得曝光家中三姊妹的合照後，二妹Vivian、小妹Olivia的高顏值立刻成為關注焦點。近日格外引起討論的是，Olivia在社群網站上傳一系列雨天穿搭照，好身材立刻吸引不少人按讚！

▲Olivia下雨天穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



照片中，可以看到Olivia放下一頭及胸長髮，身穿黑色細肩帶背心，側邊整排挖空成大大小小的洞，中空短版剪裁辣露纖細腰身，搭配透膚長袖超短外套，展現若隱若現的美感。

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▲▼Olivia解放中空細肩帶背心。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



Olivia下半身則套上白色寬褲和球鞋，即便是下雨天拿著雨傘，一樣打扮得非常亮麗。時而站著入鏡展現窈窕S曲線，時而蹲地小露事業線，好身材在鏡頭前一覽無遺。

▲Olivia展露性感。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



事實上，吳宗憲曾在節目中列出三個女兒的顏值排行：「老三是第一名，老二是第二名！」Sandy當場聽了不但氣噗噗，還開玩笑抱怨小妹長得超漂亮，導致爸爸忽略她到一個地步。

▲吳宗憲小女兒Olivia外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）

