54歲曾心梅曝光新身份！　鬆口動念想「生」了

▲曾心梅為公益拍攝影片。（圖／願有情提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲台語歌后曾心梅近來無酬為宏恩社會福利慈善基金會的「喜願家園」擔任代言大使，並拍攝宣導影片，動念想「生」的她表示：「想做一張溫暖正向情感的歌曲，向曾經幫助過我的人表達感謝，也希望透過歌曲給予大家正向力量。」





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▲ 曾心梅呼籲大家一同做公益。（圖／願有情提供）



曾心梅表示：「很多人去做幫助別人的事情，無形中也在幫助自己學習，我很榮幸跟開心，希望可以有更多機會去接觸公益團體，一起社會上有能力的人共襄盛舉，去幫助專業的團隊來幫助社會角落中更多需要幫助的人。」

現年54歲的曾心梅可說「凍齡」完全看不出年紀，她透露自己「抗老」秘訣正是「動起來」及「保持學習熱情」兩大不二心法，更舉例自己每天都要運動，「爬山、慢跑、快走，都是我運動的方法，也是保養方式。」此外，她更靠著培養看書習慣來保持學習熱情，「以前沒有看書習慣，這三四年養成看書習慣，看書對我來說是抒壓，也可以沉澱思緒，現在主持節目，再來也要思考新專輯的風向，每天有一些功課要做，這些是保養我內在或外在的方法。」

值得一提的是，近期因為家人的小孩生小孩，讓曾心梅正式晉升為「姑婆」，被稱為最年輕「姑婆」的他笑說：「聽到『姑婆』二字真的憂喜參半，雖然變成高一階的長輩感覺被叫老了，但看到小孩子都各自自立門戶，還是很開心啦！」

