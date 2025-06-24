Albee「交往即天堂」賀瓏3天後分手天殘！爆無縫接軌 業界全說了：憋好久

記者潘慧中／綜合報導

賀瓏23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，試圖自清兩人是和平分手。然而，製片、編劇萬君玲23日得知薩泰爾宣布和賀瓏解約後，她坦言，「我就在等這個正義什麼時候會到。」

▲萬君玲期待正義到來的那一天。（圖／翻攝自Facebook／萬玲）



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萬君玲表示，天殘是賀瓏的前女友，這兩人至少交往6年，「天殘陪著賀瓏走過炎上時被謾罵最慘的人生低谷，結果賀瓏聲勢再起時，他與天殘分手，然後無縫接軌Albee。」

▲▼賀瓏被爆料無縫接軌Albee。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung、albeefin）



萬君玲語帶哀傷地說，「大家還記得天殘是什麼時間自殺的嗎？天殘生日4/17那一天⋯。」天殘和賀瓏都是4月生日，未料在男方4月3日生日當天，Albee PO出寫有「交往即天堂」的照片，但依據女方的遺書內容，男方是在4月6日提分手的，「所以4/3的那張『交往即天堂』，看在4/17生日的天殘眼中，是何等的悲傷淒涼。」萬君玲補充說道。

▲Albee發了這則貼文3天後，賀瓏跟天殘提分手。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



萬君玲認為賀瓏想讓大家知道他與Albee的戀情，「最起碼也要過個一年半載」，不料天殘4月17日離世後，賀瓏6月就和Albee親密出國，「真是逝者何堪啊⋯⋯。」

萬君玲坦白同情天殘，直指賀瓏的行為就像現代版陳世美，「她陪他吃苦受難，他卻在飛黃騰達後無情轉身⋯賀瓏與Albee越是你儂我儂、濃情蜜意，天殘就越像是被踩進泥地的破布娃娃，他越光鮮，她越像一段他極力抹去的黑歷史，他越幸福，她越像是那段不堪回首的苦難證明。」

▲天殘4月17日離世。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup）



最後，萬君玲坦承這些話已經憋了好久，「感謝薩泰爾，我覺得某種程度上，公司的一紙聲明，為我心中的不平主持了公道。」

萬君玲臉書全文：



此篇立場嚴重偏頗

不喜歡的不要進來看。

一直想說賀瓏感情上的事

結果今天薩泰爾直接宣布與賀瓏理念不合

終止雙方經紀合約。

老實說

我就在等這個正義什麼時候會到。

天殘是賀瓏的前女友

兩人至少交往六年

天殘陪著賀瓏走過炎上時被謾罵最慘的人生低谷

結果賀瓏聲勢再起時

他與天殘分手

然後無縫接軌Albee。

大家還記得天殘是什麼時間自殺的嗎？

天殘生日4/17那一天⋯⋯

而她與賀瓏

都是4月生日。

在今年4/3賀瓏生日那一天

Albee特別po了一張照片

上面寫著：

「交往即天堂」

但依照天殘遺書

賀瓏跟她是4/6分手的

而且直接表明已經不愛她了

所以4/3的那張「交往即天堂」

看在4/17生日的天殘眼中

是何等的悲傷淒涼。

我覺得賀瓏與Albee要讓大家知道他們在一起

最起碼也要過個一年半載

沒想到天殘4/17自殺

賀瓏與Albee6月就親密同遊日本

真是逝者何堪啊⋯⋯

對

我同情天殘

對我來說賀瓏就像是陳世美

她陪他吃苦受難

他卻在飛黃騰達後無情轉身

我不相信喜劇圈不知道賀瓏與天殘的事。

所以賀瓏與Albee越是你儂我儂、濃情蜜意

天殘就越像是被踩進泥地的破布娃娃

他越光鮮

她越像一段他極力抹去的黑歷史

他越幸福

她越像是那段不堪回首的苦難證明。

好了

憋這些話憋了好久

感謝薩泰爾

我覺得某種程度上

公司的一只聲明

為我心中的不平主持了公道。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995