賀瓏逼天殘墮胎！兩人交往內幕曝光　工作已讀女友4個月「無心顧及她」

記者孟育民／台北報導

賀瓏在和已故單口劇演員天殘分手後75天，被拍到和女星Albee同遊日本大阪，互動親密，遭外界質疑是無縫接軌。對此，天殘好友林妍霏公開控訴賀瓏讓天殘懷孕又逼墮胎，「血流到尿布也接不住，小腿上也都是血。」更直言會分手原因，是因為天殘太胖，讓林妍霏看不下去，決定公開討公道。事實上，賀瓏曾向《EToday星光雲》談及自己和女友交往的細節，以時間軸來看當時正在和天殘交往。

▲身高不到170公分的賀瓏，卻嫌天殘太重，引發外界撻伐。（圖／天殘、賀瓏IG）

賀瓏堅稱自己有交往多年的「圈外女友」，以鋼鐵直男般地語氣談起兩人交往的過程，「我們有共同朋友，然後見個幾次面，最後才認識交往。」更直言「我沒有追過女生」，至於為何會被對方吸引？他說：「我很喜歡有趣的女生，我有一段戀情，大家都可以看出端倪。」還笑稱對方外型「沒有很小隻」。

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▲賀瓏大方坦承對女友「無心」。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

當時賀瓏在忙碌《賀瓏夜夜秀》，籌備期間完全沒在顧及女友感受，長達四個月都沒和對方互動，「我們會跟各自跟家人還有另外一半先道別，沒有到暫時分手，只是我會跟她講說，妳可以傳訊息給我，但我幾乎都已讀。我覺得她成為我的支柱的點，就是她幾乎不吵我，就算我沒有被炎上，希望她也不要吵我。」問到是否擔心女友會被別人吸引？他則語出驚人地說：「我沒有想過欸，講好聽點就是信任，難聽就是無心。」竟隨口把「無心」掛在嘴邊，對比天殘稱呼他爲「最珍愛的人」，讓人感到不勝唏噓。

▲賀瓏。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

另外，賀瓏也坦承自己不是好男友，習慣分床睡、討厭儀式感過節，甚至去迪士尼也要分開玩。他說從沒想過結婚生子，「我也滿怕跟她聊的（結婚話題），因為我身邊有一些朋友，好像跟女朋友聊完這個話題，會讓女朋友有一種即將要被求婚的期待，如果她來跟我要這承諾的話，我就會給不起，但所幸她沒有跟我要過。」曾經他思考過為何要談戀愛，表示每次談到兩性話題，都會被周圍女性砲轟，但他說：「一直保持單身好像跟社會脫軌，我很容易盲從， 很多人做什麼事我就也跟著做一下。」