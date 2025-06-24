品冠愛女喜迎11歲！　出道30年宣布重大里程碑

▲品冠宣布長沙開唱。（圖／種子音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

品冠日前推出單曲〈妥妥〉，昨（23）日正好是女兒Vivian的11歲生日，兒女考試結束後迎來暑假，一家人計畫出遊，以最簡單的方式享受彼此的陪伴，他下月19日將到長沙開唱，作為邁入出道30週年的重要里程碑，他感性地表示：「這不僅僅是我音樂生涯的一次回顧與總結，也是對所有歌迷來說都有著重大的意義且更顯得彌足珍貴，最希望觀眾能夠感受到的依舊是音樂裡的溫度與力量。」

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▲▼品冠出道30年。（圖／種子音樂提供）

從〈門沒鎖〉、〈我以為〉、〈隨時都在〉到〈不如我們今天見〉、〈妥妥〉，品冠三十年來發表無數膾炙人口的經典情歌，早已深植人心，他將這段歷程形容為：「從青澀的懵懂情傷，到歲月沉澱後的溫柔釋然，猶如在三十年光陰在耳機線纏繞間悄然流淌。」「三十如一」代表著品冠三十年來對音樂的初心未改、依然熾熱。他深情表示：「因為有（歌迷）你們，我的作品才有了意義。這過去三十年唱過的這些歌曲，不僅是旋律的組合，更是承載著許多我們共同回憶的時光膠囊。也許一首歌、一段歌詞，恰巧就是你我生命中的縮影。」

長沙站為巡演升級全新版本，舞台設計與編排全面升級，導演與音樂團隊多次激盪創意，每首歌都搭配獨立舞台設計與音樂編排，皆希望帶來煥然一新的感受，邀請觀眾與過去的自己相遇、與青春的旋律重逢，邀請你向每個階段的自己說聲哈囉。品冠說：「與其說我的歌曲陪伴了無數人的青春歲月，見證了許多人的成長、戀愛與離別，我更想說的是感謝這些歌迷朋友們陪著我一起走過這三十年的音樂路。」

