「最美桌頭」宣布將進軍美食界！　計畫斜槓賣1食品

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「仙界口譯姐」的林琇琪推出新專輯《愛你我驕傲》，這次在新歌〈花開彼一暝〉中，攜手葉諾帆深情對唱，除了歌唱事業，兩人也各自斜槓，葉諾帆經營電商平台，林琇琪則忙於新專輯宣傳，感恩金蛇年提早發片，日前更到財神爺廟補財庫，擲筊求得今年下半年會更好，同時也計畫斜槓投入美食界，想做蔥抓餅。

▲林琇琪、葉諾帆對唱歌曲〈花開彼一暝〉。（圖／豪記提供）

從三立《超級紅人榜》脫穎而出的林琇琪，這次在新專輯中大膽突破過往濃郁的演歌風格，在〈花開彼一暝〉中變身柔情小公主，以輕柔細語的方式演唱，讓歌迷耳目一新，她開心分享：「過往歌聲帶著霸氣，大家都認為我有著大女人個性，其實私下的我也是很溫柔的，很開心新歌能幫我平反，讓大家認識很有生活感的我！」

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林琇琪大讚，葉諾帆輕柔的歌聲搭配她渾厚的嗓音，他中高音、她中低音，兩人歌聲剛好互補；葉諾帆則透露，這次新歌難度頗高，在家裡練唱至少50遍以上，更在錄音室與林琇琪為了歌詞「因為愛你無藥醫」，被製作人要求換氣與口音都要一致，對兩人都是一大考驗。

▲林琇琪宣布將斜槓投入美食界。（圖／豪記提供）

兩人不僅歌聲默契十足，還同一天閃到腰，讓林琇琪直呼：「這也太巧了吧！」表示可以買彩券了，且兩人拍攝MV當天，竟都是先掛急診打完針才上工，葉諾帆幽默表示：「我們的腰都痛到舉步維艱，拍攝時走路都要互相『扶持』！」