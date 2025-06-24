快訊／賀瓏爆逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」　友怒轟：一次都沒看她

記者田暐瑋／綜合報導

賀瓏在和已故單口劇演員天殘分手後75天，被拍到和女星Albee同遊日本大阪，互動親密，遭外界質疑是無縫接軌。對此，天殘好友林妍霏公開控訴賀瓏讓天殘懷孕又逼墮胎，「血流到尿布也接不住，小腿上也都是血。」更直言會分手原因，是因為天殘太胖，讓林妍霏看不下去，決定公開討公道。

▲天殘生日當天離世，賀瓏成為眾矢之的。（圖／翻攝自IG）

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天殘好友林妍霏24日在IG發文，控訴賀瓏對天殘的種種惡劣行徑，透露天殘離世前幾天兩人見過面，得知天殘曾懷了賀瓏的孩子，「但你希望她拿掉，你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到，我問她為什麼不告訴我？她說因為肚子太痛，只能躺在床上，血流到尿布也接不住，小腿上也都是血。」

天殘獨自面對身體與心理的痛苦，甚至在最需陪伴的時刻，賀瓏卻未曾探望，「天殘哭的那個畫面，是我一輩子的痛。」林妍霏眼見賀瓏自保卻傷害天殘的行為，忍無可忍開轟：「我們這些喜劇圈的朋友，從一開始，到你發文之前都在等你真心地跟我們對談，一起面對、處理這個傷痛，我們都知道，你也不好受但你卻一直避重就輕，最後選擇公開私人遺書，傷害親友。」

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▲賀瓏爆和Albee戀情 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）



全文：

給賀瓏

感情的事，一直以來都只有當事者清楚

所以在天殘過世的這段時間，我都沒有發言

但是看到你在明知道有紙本遺書的情況之下

卻選擇公開天殘私人帳號裡

用來安慰親友的貼文自保

令人遺憾

天殘離世的前幾天，我有和她見面

她哭著告訴我，你們之間有過一個孩子

但你希望她拿掉

你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到

我問她為什麼不告訴我？

她說因為肚子太痛，只能躺在床上

血流到尿布也接不住，小腿上也都是血

她說你工作太忙，沒辦法去她家

在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她

天殘哭的那個畫面，是我一輩子的痛

天殘死後一週，你開始帶著新歡到喜劇俱樂部

這個，我可以忍

但你跟其他喜劇同行說

你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你幹不下去

這個，我不能忍

我們這些喜劇圈的朋友，從一開始，到你發文之前

都在等你真心地跟我們對談

一起面對、處理這個傷痛

我們都知道，你也不好受

但你卻一直避重就輕，最後選擇公開私人遺書，傷害親友

天殘是我像家人一般珍貴的朋友

請你不要再混淆視聽

讓逝者安息，謝謝