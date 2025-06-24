春風2舉動超有禮貌！揪胡瓜吃飯「細節看本性」…網挖他被開罰單反應

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝天王胡瓜主持的YouTube節目《下面一位》逐漸闖出好口碑，平均每支影片都有破20萬觀看數，最新一集找來玖壹壹春風合體逛台中，網友意外發現春風超有禮貌的一面！

▲胡瓜、春風台中吃美食，春風吃飯細節被讚超有禮貌。（圖／翻攝自YouTube）

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名人逛街總引發胡瓜跟著春風闖蕩台中，來到一間專賣日本商品的超市，隨後來到一家隱身在超市中的無菜單料理餐廳。而春風表示自己不喝酒、不吃牛肉、不吃生的，餐廳為其改變小菜菜色，胡瓜則開始品嘗和牛壽司，大口塞入後，轉頭發現春風還沒動筷子，接著對方才說：「好，我要來了。」

▲胡瓜發現春風還沒動筷子，請對方快吃。（圖／翻攝自YouTube）

▲春風等胡瓜吃了一口，自己再開吃。（圖／翻攝自YouTube）

網友發現春風與長輩用餐時態度很有禮貌，輪番留言「這次經過《下面一位》對春風另眼相看~對長輩超有禮貌的~」、「好喜歡看春風跟瓜哥的互動，而且春風很有禮貌」、「整個對春風改觀，超級超級有禮貌的人，真的很難讓人不喜歡他」、「春風家教蠻好的，現代很多人吃飯都自己想吃就動筷，不會讓長輩先吃。當然我不是說一定要有這樣『禮義』，只是感慨而已」、「春風格真的好有禮貌」。

此外，網友挖出春風2018年被開交通罰單的經歷。他當時開保時捷911愛車違規左轉，遭值勤女警攔下，從現場影片中可看出，春風配合拿出證件、簽罰單前詢問會罰多少錢，得知要罰600元後，簽完名字後說了一句「謝謝」，最後開車離開。網友當時就稱讚「態度真的很好，不會耍大牌」、「這才是社會大眾該有的，春風做的很棒」、「這真的值得稱讚做明星或公眾人物就要做出一個榜樣」、「長的兇有霸氣 卻有一顆善良的心」、「雖然違規不對，但是坦承自己的過錯我覺得態度值得讚」。