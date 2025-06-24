國光女神認「存款剩5千」！轉行近況曝 賣名牌包圓夢：連兩天只吃一餐

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。但她最近一心投入作畫，而且連續兩天都只吃一餐泡麵，「難怪人家說藝術家前期很辛苦，我完全體會到惹。」即便如此，她並未因此沮喪，反而更灑脫地面對現況，「我甚至是一個什麼保險都沒有的人（完全活在當下的標竿吧）。」

▲▼梁云菲坦承正值職場轉換期，收入和以前相比可說是天差地遠。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



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梁云菲透露現在的財務狀況是「有多少花多少」，因為在她看來，這樣才是最有CP值的生活方式，「如果明天就死了，至少今天我把錢花在了最想花的地方。」她也直言從不擅長存錢，恰逢職場轉換期，收入與過去相比可謂「天差地遠」。但即使如此，她並不感到焦慮，而是把這段日子當作一次關於自由與選擇的生活練習。「老實說，好久沒感受到這麼『窮』的感覺了。」

▲梁云菲最近一心投入作畫。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



即使戶頭只剩5千元，梁云菲卻說：「我從來沒有感覺這麼富有過。」她所謂的富有，來自勇氣、選擇的自由，以及對夢想堅持到底的決心。她坦言目前的創作正值起步階段，收入尚未進帳，於是決定開始販售珍藏的名牌包和鞋子，「我正在用一種最浪漫的方式對抗現實。」

▲梁云菲坦言存款剩5千元。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲始終相信自己，也從不質疑任何一次決定，「沒結婚，沒生小孩，我當然拼在自己身上，是不甘平庸過一生的概念。」雖然即將滿35歲，仍決定將僅剩的存款孤注一擲，「只為了成全一場關於『自己』的夢。」她感謝每一位願意請她吃飯、給她加油的人，「謝謝你，願意和我一起成為夢想的共犯。」

▲梁云菲用僅剩的存款圓夢。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲IG全文：

這從起床到現在的第一餐

然後目前連續兩天都只吃一餐泡麵

難怪人家説藝術家前期很辛苦 我完全體會到惹

本人目前屬於「有多少花多少」的狀態，因爲那才是我心中最高CP值的活法，如果明天就死了，至少今天我把錢花在了最想花的地方。

我甚至是一個什麼保險都沒有的人。（完全活在當下的標竿吧）

所以說，我從來不是一個擅長存款的人。

剛好最近正值職場銜接期，收入跟之前相比可以說是天差地遠！

（真的不是開玩笑）。我已經吃兩天泡麵了。

但我依然過得很快樂，畢竟在做自己喜歡的事，

那些數字反而變得沒那麼重要。

最近在藝術領域上除了不小心運費搞錯多花了四萬，還有一些包裝耗材的開銷……老實說，好久沒感受到這麼「窮」的感覺了。

但我一點也不焦慮，

就當作是一次新的體驗，一段關於自由與選擇的生活練習。

#明天開始我會在限動上販售一些自己珍藏的名牌包和鞋子

#如果你們有興趣就請持續追蹤我的限動吧



我的戶頭只剩五千,

但我從來沒有感覺這麼富有過。

富有勇氣、富有選擇的自由、

富有為了夢想堅持到底的決心。

我寧願賣掉那些曾經證明我成功過的名牌包、

也不願放棄讓自己再次熱血的創作舞台。

水裡的舞蹈教室還沒裝好、藝術作品剛起步

收入還沒進來,

但我知道,這些會慢慢長出果實的。

我正在用一種最浪漫的方式對抗現實。

如果你也看見我在努力,

想支持這個裸著靈魂跳舞的女孩,

你可以:

買我的收藏,讓它們展開新的人生

贊助我一點點材料費,變成下一件作品的一部份

轉發,告訴世界藝術還有人相信

謝謝你,願意和我一起成為夢想的共犯



我感到非常赤裸⋯⋯

關於昨天晚上吃了史地諾斯後的誠實限動，夭壽！我還連發了三篇⋯

雖然是事實，但原本沒有要這直球po出來，

是已經要拿包包去賣了沒錯

但沒想到收到這麼多訊息的鼓勵與支持，老實說，我有點被嚇到。

一個即將 35 歲的女人，把身上僅有的存款孤注一擲，

只爲了成全一場關於「自己」的夢。

這個世界，我最相信的人一直都是我自己。

也從不曾懷疑過每一個做出的決定。

我做事一向風風火火，快狠準。

沒結婚，沒生小孩，我當然拼在自己身上，

是不甘平庸過一生的概念。

此限動紀念自己半夜的（偏失憶）的自白，

與感謝大家的鼓勵和説要請我吃飯的每一個人（羞）