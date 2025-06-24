阿沁為愛妻慶32歲！花花「穿裸背婚紗」依偎懷中…結婚11年浪漫告白

記者陳芊秀／綜合報導

歌手阿沁24日在社群平台發文，祝福愛妻花花（李雨絃）32歲生日快樂，原來昨日（23）是花花的生日。他曬出最新全家福照，充滿幸福氛圍，每年他都會用心為妻子慶祝生日，且這次更安排全家一起去菲律賓宿霧旅行。

▲阿沁曬出全家福照，發文祝福妻子花花32歲生日。（圖／翻攝自臉書）

阿沁發文告白：「結婚11年，全家簡單的幸福與平安。祝老婆雨絃（花花）32生日快樂，巨蟹媽咪越來越美麗。」照片中，阿沁一家三口穿著粉嫩色系的紗裙，背景以粉色花卉和布幔裝飾，營造出溫馨浪漫的氛圍。大合照中，一家四口親密相擁，洋溢著幸福的笑容；其他照片則捕捉了夫妻倆甜蜜互動及母女間的溫馨時刻，畫面充滿愛意與和諧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花花穿裸背粉色婚紗，依偎老公阿沁懷中。（圖／翻攝自臉書）

▲花花和女兒穿粉色系紗裙。（圖／翻攝自臉書）

而花花留著一頭黑色長捲髮，搭配露肩粉色婚紗，倚靠在老公阿沁懷中，夫妻結婚11年仍相當甜蜜。她發文笑稱，因為而10歲女兒「花苞」都是6月底巨蟹寶寶，按照慣例都會一起拍生日寫真紀念一下，「我以為自己還是31歲，想說太棒了1的氣球可以共用，就買了0、1、3的氣球，完全忘了自己要加一歲的意思，應該不用算那麼仔細沒關係吧」。照片中「2」就沒有出現，紗裙令她整個人大飄仙氣，網友紛紛留言祝福「生日快樂」。

▲花花造型絕美。（圖／翻攝自臉書）