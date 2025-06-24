金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

圖文／鏡週刊

曾拿下3座金鐘獎的影帝游安順無戲不接，更斜槓餐飲民宿，悄悄在宜蘭展開第二人生！為了陪伴兒子成長，他陸續砸3千萬元，買下透天厝打造日式民宿，又入股投資燒肉店，3個月營收就衝破200萬元，笑說：「以前開餐廳親力親為只賺生活費，現在才開始學著花錢。」

▲游安順和友人斥資七百多萬元，在宜蘭五結鄉開燒肉店。

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游安順坦言，舉家遷居宜蘭是為了10歲兒子的成長環境。「我自己是鄉下小孩，知道在沒有壓力的地方長大，孩子會比較溫和快樂。」小他13歲的妻子是土生土長的宜蘭人，娘家親友也在當地，讓他比較安心：「我年紀比較大，難免會想萬一哪天照顧不了她，至少有家人在她身邊。」

買透天厝 田邊賣燒肉

除了自住，游安順還投下2千7百萬元購入近市區的透天厝置產，裝潢時就請設計師打造成風格清新的日式民宿，取名「御墅—禮所當然」，民宿內有豪華泡湯空間、唱歌設備，一開始招待朋友，之後轉給民宿管理團隊經營，他就當包租公，樂得輕鬆。

▲游安順在宜蘭置產開民宿，租給專業團隊經營。（翻攝自游安順臉書）

民宿上了軌道後，今年游安順和朋友合資730萬元，在田園邊開了燒肉店「春日里」，他個人占股3成。「3個月營收200多萬元，有2、3成利潤，還算穩定。」由於燒肉店內部空間寬敞，最多可容納60人，也有不少包場顧客，他自己也常在此接待朋友，氣氛熱鬧。

戲劇主業 堅持沒停過

▲游安順（左）在民視八點檔《好運來》和蘇晏霈（右）二度搭檔。（民視提供）

其實早年游安順在台北也曾開過餐廳、創意料理、酒吧，但當時一切親力親為，加上高額租金，收入僅夠「過日子」，他自嘲：「忙到根本沒空花錢，連想敗家都沒機會！」現在副業交由團隊處理，自己輕鬆當股東，偶爾接待朋友。「有經營的參與感，但不用花太多精氣神，現在花錢很自在。」朋友到宜蘭玩也有地方聚會。

▲游安順（左）5年前攜妻小走金鐘獎紅毯，那年一舉拿下2座獎。

雖然副業經營得有聲有色，但游安順強調演戲仍是主業，電影、影集加上八點檔，幾乎沒有停過，近年接連演出多部八點檔作品，每天往返民視林口攝影棚與宜蘭之間，「開車一小時十五分，對我來說不算遠。每天這樣跑，反而有種生活感和幸福感。」

游安順也認同兒子學校對身、心、靈全面發展的教育理念，有所體悟下，成為「慈心兒童教育基金會」董事，投入社區幼兒教學推廣，深耕宜蘭。



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