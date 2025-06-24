ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

博恩切割賀瓏「共患難成過往」
5點學習給自己「安全感」
曾預言賀瓏有桃花劫！簡少年澄清
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賀瓏 博恩 KIRE 凱爾 謝盈萱 尹到怡 蘇心甯 李怡貞

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

游安順投資燒肉店，好客的他樂在其中。

圖文／鏡週刊

曾拿下3座金鐘獎的影帝游安順無戲不接，更斜槓餐飲民宿，悄悄在宜蘭展開第二人生！為了陪伴兒子成長，他陸續砸3千萬元，買下透天厝打造日式民宿，又入股投資燒肉店，3個月營收就衝破200萬元，笑說：「以前開餐廳親力親為只賺生活費，現在才開始學著花錢。」

游安順和友人斥資七百多萬元，在宜蘭五結鄉開燒肉店。

▲游安順和友人斥資七百多萬元，在宜蘭五結鄉開燒肉店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

游安順坦言，舉家遷居宜蘭是為了10歲兒子的成長環境。「我自己是鄉下小孩，知道在沒有壓力的地方長大，孩子會比較溫和快樂。」小他13歲的妻子是土生土長的宜蘭人，娘家親友也在當地，讓他比較安心：「我年紀比較大，難免會想萬一哪天照顧不了她，至少有家人在她身邊。」

買透天厝　田邊賣燒肉

除了自住，游安順還投下2千7百萬元購入近市區的透天厝置產，裝潢時就請設計師打造成風格清新的日式民宿，取名「御墅—禮所當然」，民宿內有豪華泡湯空間、唱歌設備，一開始招待朋友，之後轉給民宿管理團隊經營，他就當包租公，樂得輕鬆。

游安順在宜蘭置產開民宿，租給專業團隊經營。（翻攝自游安順臉書）

▲游安順在宜蘭置產開民宿，租給專業團隊經營。（翻攝自游安順臉書）

民宿上了軌道後，今年游安順和朋友合資730萬元，在田園邊開了燒肉店「春日里」，他個人占股3成。「3個月營收200多萬元，有2、3成利潤，還算穩定。」由於燒肉店內部空間寬敞，最多可容納60人，也有不少包場顧客，他自己也常在此接待朋友，氣氛熱鬧。

戲劇主業　堅持沒停過

游安順（左）在民視八點檔《好運來》和蘇晏霈（右）二度搭檔。（民視提供）

▲游安順（左）在民視八點檔《好運來》和蘇晏霈（右）二度搭檔。（民視提供）

其實早年游安順在台北也曾開過餐廳、創意料理、酒吧，但當時一切親力親為，加上高額租金，收入僅夠「過日子」，他自嘲：「忙到根本沒空花錢，連想敗家都沒機會！」現在副業交由團隊處理，自己輕鬆當股東，偶爾接待朋友。「有經營的參與感，但不用花太多精氣神，現在花錢很自在。」朋友到宜蘭玩也有地方聚會。

游安順（左）5年前攜妻小走金鐘獎紅毯，那年一舉拿下2座獎。

▲游安順（左）5年前攜妻小走金鐘獎紅毯，那年一舉拿下2座獎。

雖然副業經營得有聲有色，但游安順強調演戲仍是主業，電影、影集加上八點檔，幾乎沒有停過，近年接連演出多部八點檔作品，每天往返民視林口攝影棚與宜蘭之間，「開車一小時十五分，對我來說不算遠。每天這樣跑，反而有種生活感和幸福感。」

游安順也認同兒子學校對身、心、靈全面發展的教育理念，有所體悟下，成為「慈心兒童教育基金會」董事，投入社區幼兒教學推廣，深耕宜蘭。


更多鏡週刊報導
宜蘭第二人生／藝人夫妻頭城開民宿　天王節目助攻再翻紅
女優舌戰達人2／炎亞綸失言喊冤「遭斷章取義」　女星歌曲「捲性暗示」道歉了
女優舌戰達人1／被洗腦「脫衣服才能取悅大家」　濱崎真緒憶13年女優生涯：大腦死掉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊游安順

推薦閱讀

天殘遺書公開！　交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」仍求親友護愛

天殘遺書公開！　交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」仍求親友護愛

16小時前

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻！喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻！喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純

10小時前

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」！摟妹照外洩 爆3罪狀現況曝光

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」！摟妹照外洩 爆3罪狀現況曝光

3小時前

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨

17小時前

謝盈萱自爆和家人疏離！一句話被惹怒「退出群組」　當場淚崩揭家務黑洞

謝盈萱自爆和家人疏離！一句話被惹怒「退出群組」　當場淚崩揭家務黑洞

11小時前

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱　網怒灌爆一星

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱　網怒灌爆一星

6/23 10:06

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

2小時前

博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往

博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往

12小時前

憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

1小時前

尹到怡遭質疑「惡意剪輯澎湖海產店」　還原狀況強調：晚上9點半到的

尹到怡遭質疑「惡意剪輯澎湖海產店」　還原狀況強調：晚上9點半到的

13小時前

「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

12小時前

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」！　薩泰爾切割宣布終止經紀合約

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」！　薩泰爾切割宣布終止經紀合約

17小時前

熱門影音

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
「王力宏宇宙」合體了！ 同框李治廷笑：真的滿像的

「王力宏宇宙」合體了！ 同框李治廷笑：真的滿像的
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
「年下男」姜勳再次告白泰妍　「有我在，妳不要再一個人了♥」

「年下男」姜勳再次告白泰妍　「有我在，妳不要再一個人了♥」
林志穎X李玖哲-〈自由〉

林志穎X李玖哲-〈自由〉
林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
唐綺陽瘦20公斤：今年適合變動　「帥哥是來問問題」已放棄桃花XD

唐綺陽瘦20公斤：今年適合變動　「帥哥是來問問題」已放棄桃花XD

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

李先彬曝「是李光洙先追求」　他答錯女友最愛顏色..響起專屬BGM

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

胡瓜爆分家產！小禎.胡釋安：原地退休　從不幫兒女喬工作「是需要避嫌的」

胡瓜爆分家產！小禎.胡釋安：原地退休　從不幫兒女喬工作「是需要避嫌的」

頌樂不用翻譯！中文對話嗨喊「真假」　為容順拼了：想讓你們看我的進步

頌樂不用翻譯！中文對話嗨喊「真假」　為容順拼了：想讓你們看我的進步

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

網紅基隆東「直播跳水」出意外！　空翻頭撞池底...急送醫傷勢曝光

網紅基隆東「直播跳水」出意外！　空翻頭撞池底...急送醫傷勢曝光

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

蘇慧倫被叫老大「因為以前很兇」　聽粉絲喊「不要下班」幽默反擊XD

蘇慧倫被叫老大「因為以前很兇」　聽粉絲喊「不要下班」幽默反擊XD

Jennie吃辣崩潰哭出來：救我！　又發抖又尖叫...連話都說不好QQ

Jennie吃辣崩潰哭出來：救我！　又發抖又尖叫...連話都說不好QQ

盧廣仲獻唱方大同組曲致敬　出現他的聲音...聽哭了QQ

盧廣仲獻唱方大同組曲致敬　出現他的聲音...聽哭了QQ

看更多

【融化啦！】小狗輕拍貓貓...這互動太溫柔了❤

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前45

憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

2小時前32

金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」

2小時前1

每日星座運／雙子當心破財！　獅子感情陷低潮「幸運色改運」

2小時前2

柯震東父子都被告！東區豪宅砸千萬裝潢「害鄰漏水6年」法院判賠了

3小時前914

樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」！摟妹照外洩 爆3罪狀現況曝光

3小時前15

台八《好運來》被抓包抄陸劇！致敬孫儷《蠻好的人生》3橋段神同步

10小時前1127

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻！喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純

10小時前94

歐陽妮妮「甜讚張書豪神隊友」　當媽半年吐心聲：讓我很做自己

10小時前21

前Wanna One成員轉戰幕後！　賴冠霖當導演「紀錄片獲獎」近況曝

11小時前1010

謝盈萱自爆和家人疏離！一句話被惹怒「退出群組」　當場淚崩揭家務黑洞

讀者迴響

熱門新聞

  1. 天殘遺書公開！　交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」仍求親友護愛
    16小時前6039
  2. 博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻！喜劇演員同步跟上　網吃瓜：案情不單純
    10小時前2227
  3. 樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」！摟妹照外洩 爆3罪狀現況曝光
    3小時前1814
  4. KIRE凱爾「情慾床照」曝光！　破尺度「女上男下」超露骨
    17小時前
  5. 謝盈萱自爆和家人疏離！一句話被惹怒「退出群組」　當場淚崩揭家務黑洞
    11小時前2010
  6. 韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱　網怒灌爆一星
    6/23 10:068064
  7. 金鐘影帝砸3000萬遷居宜蘭！　另開2副業「3個月豪賺200萬」
    2小時前62
  8. 博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往
    12小時前185
  9. 憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲
    1小時前85
  10. 尹到怡遭質疑「惡意剪輯澎湖海產店」　還原狀況強調：晚上9點半到的
    13小時前1811
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合