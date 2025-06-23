朴鎭佑退出SEVENTOEIGHT首發聲！　認：出現難以解決的問題

記者蔡宜芳／綜合報導

男團SEVENTOEIGHT甫出道半年，韓籍成員朴鎭佑從上個月就突然缺席團體行程，直至20日確定退團。而在沉默多日後，朴鎭佑23日親自發文向粉絲道歉，並坦言「出現難以解決的問題」，自己沒辦法再繼續下去。

▲SEVEN TO EIGHT在20日宣布從七人變六人。（圖／翻攝自Facebook／SEVEN TO EIGHT）

朴鎭佑坦言，經過與經紀公司長時間的溝通與深思熟慮，才做出了退團的這個艱難的決定。他也強調，與成員們共度的時光都是無可取代的回憶，「我真心希望能夠走到最後」，但由於中途出現了一些難以解決的問題，讓他無法繼續活動下去。

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▲朴鎭佑在缺席多場團體活動後，宣布退團。（圖／翻攝自Instagram／seventoeight_official、fllllorescence）

面對突然的退團消息，朴鎭佑坦言心中充滿歉意，尤其是無法親口提前向粉絲說明，讓他感到內疚。他不忘感謝粉絲長久以來的喜愛與支持，「是因為大家一直以來對我的喜愛與支持，我才能夠撐過那些艱難的時刻。你們溫暖的應援與愛，一直是我最大的力量來源。」

儘管無法再以7TO8成員身份活動，朴鎭佑也承諾將會在新的位置上繼續努力，不辜負粉絲的期待「也希望有一天，能以更好的面貌再次站在大家面前。謝謝大家一直以來的陪伴，你們的應援與心意，我將永遠銘記於心。」

▲朴鎭佑發文。（圖／翻攝自Threads／fllllorescence）