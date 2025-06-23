「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」LaLa（蘇心甯）平時會透過社群記錄生活，今（23）日她分享自己上節目錄影的穿著，透露自己在拍完照之後，才發現身上的裙子意外讓屁股在外面，為此她感到相當哭笑不得：「還好姐姐有練過。」

▲Lala錄完影才警覺屁股露在外面。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

透過Lala分享的照片可見到，她身穿一件白色短版上衣，下身搭配淺色短裙，站在節目的攝影棚內擺拍。她頭上戴著一個白色髮箍，並將一頭長髮自然披肩，整個人呈現側站姿勢，完美展現她修長的腿部線條。Lala在文中透露，自己錄完影才發現裙子似乎太短，導致她幾乎整個屁股外露，為此她幽默自嘲：「還好姐姐有練過。」

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▲Lala在IG分享近照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

談到節目的錄影主題，Lala分享這集圍繞在「人情傻瓜」。她坦言去年曾幫過一位朋友，在工作、資源、金錢等層面都給予實質幫助，但沒想到對方不但不懂飲水思源，甚至用無腦人設合理化自己犯的錯，再四處亂造謠來證明自己多可憐，讓她深感遺憾。面對對方的背後放話與爆料，Lala直言：「真的幫助過妳許多，最後得到妳搞爆料潑我一身髒水？我沒事，有事的是妳，我依舊繼續過好我漂亮的每一天。」