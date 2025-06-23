阿布絲金曲入圍6大獎！　預告紅毯戰袍辣爆：屁股會出來

▲ 阿布絲今年金曲入圍6項大獎。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

阿布絲ABUS以2024年概念專輯《QUEENDOM》入圍第36屆金曲獎六項大獎，包括最佳原住民語歌手獎、年度歌曲獎、最佳原住民語專輯獎、最佳單曲製作人獎、最佳編曲人獎、年度專輯獎，而今(6/23)她也與媒體見面，ABUS表示自己最想拿的就是年度歌曲獎，「族語要進年度歌曲是很不容易的進步，這次讓我覺得作品真的有進步，要拿就是拿最難拿的。」更預告紅毯戰袍超辣，「屁股會露出來，皮膚面積會很多。」

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▲▼ 阿布絲對於得獎得失心沒那麼重。（圖／華納音樂提供）



ABUS也分享上次金曲獎落馬時，曾一度感到相當失落，這次對於得獎與否的心態平穩許多，她坦言當時曾因為巨大期望的落空甚至曾失眠，也會給自己很大的壓力，她因此回到東部找回生活、重新調適心態，經過沈澱後，她自認《QUEENDOM》專輯與之前的作品相比，更加穩重，在自我反思上也有了進步，她開心笑說如果得獎，家人要為她殺2頭豬慶祝，媽媽也將陪她現身典禮現場，「她就是我的幸運物。」

而參與《QUEENDOM》專輯的外婆，因為前些日子生病正在治療中，所以並不會到現場觀禮，ABUS說：「她身體好多了，最近有空都會回家探望外婆，也會陪陪她到處去走走。外婆當然很希望可以來，但她那天會在家裡等我的好消息！」她也感慨地說：「我外婆很開明，覺得就算生病生活還是要過，她的開明讓我覺得有什麼事情過不去，她面對的是癌症，我只是一個獎項而已。」談及感情現況，她表示目前還是單身，但有許多追求者，也不諱言有曖昧對象，但阿布絲近來忙於工作，難以兼顧感情，索性作罷。

