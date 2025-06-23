梁文音破尺度西裝大開！　「蕾絲豔紅bra」全看光辣爆了　

▲梁文音日前在澳門開唱。（圖／環球音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

梁文音（21日）在澳門舉辦「為什麼聽情歌」音樂會，這也是她距離快7年到澳門開個唱，難掩興奮之情的梁文音表示：「如果沒有認真去算，其實沒想到已經過了這麼久耶！這次遇到很多歌迷們真的是好久不見，有的都已成家立業，有夫妻檔也有一家人帶著小孩來聽我唱歌，演唱會後還能幫大家簽名、聊聊近況，實在非常開心，希望很快能再跟大家見面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼梁文音演唱多首經典歌。（圖／環球音樂提供）





她也挑戰粵語歌〈至少做一件離譜的事〉、〈凡星〉、〈黑玻璃〉，由於不是自己慣用的語言，她卯足全力把這三首歌練到比自己的歌還熟，從五月開始專注練唱，她滿滿的粵語歌詞筆記，有注音、英文、中文各種記錄發音的方式，而當她每練到一個程度就會請身邊會講粵語的朋友來評鑑驗收，當晚看到大家熱情的反應，她覺得很有成就感，一切的努力都值得了。

整晚的音樂會中，台下也有好多人數度大喊：「文音，我支持妳17年了！」更一直敲碗巡演，最後在安可曲〈那女孩對我說〉、〈最親愛的〉，伴隨著文音動人的歌聲中，為當晚的演出劃下完美句點；向來寵粉的她，不忘在演出後加碼簽名會，為歌迷朋友們在澳門站特別製作的海報上簽名。

其實在出發前，梁文音還有點擔心自己是一個演出前過度緊張，就容易生病感冒的人，所以她盡量放鬆心情，很慶幸澳門一路好天氣，可以抽空在飯店游泳、曬太陽，她笑說自己除了演出前空腹，其他時間都是被餵得飽飽，而延續去年的收穫滿溢，梁文音今年也有新的單曲計畫。

