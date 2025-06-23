阿部瑪利亞出外景「遇女來賓借花獻佛」　公開行徑傻眼：蠻問號

記者王靖淳／綜合報導

女星阿部瑪利亞最近在頻道上傳一支名為「日本人問號の台灣人迷惑行為」的影片，同時也分享自己過去在參與節目錄影時的一段插曲，坦言對某些借花獻佛的行為感到很困惑，「真的蠻問號的。」

▲阿部瑪利亞。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

阿部瑪利亞提到，在一次節目錄影過程中，由於移動的時間較長，她事先買了份小包裝零食充飢，裡面大約有十幾顆點心。當時她好心地把零食分給坐在後方的一位同行女來賓吃，結果對方卻直接拿著整包，走向其他人並逐一詢問「你要不要？」最後只剩一顆還給她。為此阿部瑪利亞坦言當下心情一度感到很微妙及錯愕。

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雖然整段互動節目並未播出，但當下主持人卻誤認該名女來賓主動分享零食，還稱讚對方很貼心，讓阿部瑪利亞在一旁聽到後不禁想著：「哇…OK，好，沒關係。」她強調，自己並非不願分享，也不曾對那位女來賓抱有惡意，只是單純對這樣的處理方式感到困惑，「我覺得心情上有點不太一樣，我完全願意分享沒錯，但是可以問一聲。」

▲阿部瑪利亞錄影曾遇「借花獻佛」的行為。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）



最後，阿部瑪利亞補充，當時有其他來賓知道那包零食是她的，因此在聽了主持人的那番話後跳出來吐槽：「哪有，那是瑪利亞的東西」，接著便以開玩笑的語氣帶過這個話題。此外，她坦言，這種情況在出外景時似乎更常見，「我覺得這件事情很熱情沒錯，替別人著想，我覺得這些行為都很棒，但是好像也可以問我一聲，我覺得是蠻問號的一件事情。」