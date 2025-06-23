趙牡丹爆艾倫私怨　「她交往過的女友都喜歡我」

▲趙牡丹（左）與艾倫狄珍妮（右）可以說是在美國喜劇界各據一方，闖出成績的女同志代表人物。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

2021年艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）決定收掉主持20年的電視節目《艾倫秀》（The Ellen Show），起因是離職員工爆料幕後充斥職場霸凌，跟她在節目上的善良溫暖形象相差十萬八千里。甚至好些參加過節目的明星，也都承認在節目上曾被她問到差點招架不住。現在韓裔美籍喜劇演員趙牡丹（Margaret Cho），也在網路廣播節目中談到艾倫，認為她對自己充滿敵意，「因為她交往過的女友都比較喜歡我。」

趙牡丹的發言會比其他人更有分量，因為她也是喜劇界出櫃的女同志，某個程度上來說，艾倫等於是同行前輩，她說：「我知道現在這樣講很奇怪，感覺大眾對她的看法更真實了點…她很刻薄。她就像是刻薄的女孩，多多少少，但她也可以是很好的人。」

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「我想她一直以來對我抱持敵意，是因為她交往過的女友都喜歡我，要知道有些女性就是喜歡喜劇女星…但，沒錯，很奇怪的是，在我大多數的職業生涯中，艾倫對我都很差勁。」趙牡丹提到，在艾倫成名之前，80年代活躍於喜劇俱樂部；這跟她後來等到上了《艾倫秀》時，所遇見的艾倫，活像是兩個不同的人，「她表現得好像我們才剛認識一樣，但我內心的反應是，『搞什麼XXX？』那太詭異了，我們有過很長的歷史。」

趙牡丹還提到，已故的歌手大衛鮑伊（David Bowie）曾上過《艾倫秀》，在節目中大讚趙牡丹的打扮，結果艾倫就把那一段他稱讚的訪談剪掉了。「那樣子做太詭異也太奇特了，因為大衛鮑伊上節目錄影那天，他很興奮，恰好前一天我在她節目上，穿著中國皇帝的服裝亮相。大衛很感興趣，所以就講了很多關於那套服裝的想法。然後艾倫就把那一整段的談話通通剪掉，讓我很生氣。」

趙牡丹說，當時的節目製作人是自己的好友，還特地打電話來解釋，「『我真的不敢相信艾倫居然這樣搞，就把那段從節目播出帶中刪除，要知道，他就是一直討論那套服裝。他愛你。』我不知道這是否算是個人恩怨，也許時間可以證明吧。但我還是把這當成私人恩怨，因為是我要這樣做的。」

在《艾倫秀》結束後，艾倫狄珍妮消失在大眾面前，2024年10月則悄悄搬去了英國，在英國鄉間科茲窩（The Cotswolds）置產。這裡是英國名流最愛的鄉間地區，包括名模凱特摩絲（Kate Moss）、女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），還有英國前首相卡麥隆（David Cameron）都在這有房子。此外她也被英國記者目擊她與妻子波蒂亞德羅西（Portia de Rossi），一起出現在當地的英國酒吧，跟其他人一起喝酒、玩樂。

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