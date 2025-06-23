賀瓏昔脫稿片段被挖：開除我你還剩誰！　3年後竟一語成讖

記者王靖淳／綜合報導

薩泰爾娛樂今（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友，消息一出立刻掀起熱議，就連他過往在節目上戲稱「開除我啊，你還剩誰啊」的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲賀瓏昔日言論被挖。（圖／翻攝自Threads）

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賀瓏3年前登上喜劇節目《炎上BURN》擔任網紅愛莉莎莎場次的嘉賓，當時他一上台先虧愛莉莎莎，接著還大方拿過往情史自嘲，引爆全場笑聲。賀瓏還提到，當天台上有他、喬瑟夫、酸酸跟Jim，「今天薩泰爾系統，只差最難笑的沒上台。」此時鏡頭切換，拍向台下的博恩，只見博恩拿起麥克風、試圖轉移攻擊對象：「不要再欺負馬克了」，結果賀瓏回嗆：「閉嘴啦！你難笑又愛哭」，讓他爆粗口反擊：「不要脫稿！XXX！」

▲賀瓏昔日言論被挖。（圖／翻攝自Threads）

儘管當時被警告不要脫稿，賀瓏仍繼續笑嗆：「開除我啊！你還剩誰啊！」讓博恩聽完後笑到歪腰、接著低頭摀臉。如今賀瓏與薩泰爾娛樂終止合約，該片段也被網友挖出來截圖討論，紛紛留言表示「一語成讖」、「Flag真的不能亂立。」此外，薩泰爾娛樂在聲明中提到：「薩泰爾娛樂股份有限公司與簽約藝人賀瓏因理念不合，即日起終止雙方經紀合約。為免疑義，特此聲明。」