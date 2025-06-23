周興哲喜迎30歲生日！　突驚喜宣佈「9月重磅喜訊」　

▲周興哲9月將重回小巨蛋開唱。（圖／星空飛騰提供）



記者翁子涵／台北報導

周興哲昨（22日）喜迎30歲生日，在社群曬出「September2025」、「香港&台北」字樣，引爆歌迷期待，今所屬「星空飛騰」也官宣周興哲9月將攻蛋，以《台新銀行周興哲Odyssey旅程巡迴演唱會 台北返場》重返起點台北。

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▲周興哲喜迎三十而立。（圖／星空飛騰提供）



而在家人和好友的慶生之後，周興哲今（23日）也正式開展30歲生活的第一天，對他來說今天很有紀念意義，因為也是女兒迎來人生第一天入學。他親自牽著女兒小手去教室上課，透露在等待下課的過程中，獨自到附近的咖啡廳喝咖啡、吃早餐，周興哲打趣說：「心情有一點複雜，腰也有一點痛。」



周興哲也對即將到來的九月充滿期待，除了相隔三年，將以返場台北小巨蛋，所主演、主唱的台版「梨泰院」《來！金來號》也將上檔，周興哲感性說：「這兩件事對我來說都很新鮮，也很像30歲該做的事，去嘗試、去表達，也去接受一個不一樣的自己。」



關於新戲《來！金來號》，這是周興哲首次擔任戲劇男主角，他挑戰了一個與自己生活狀態完全不同的角色，「角色跟現實的我是完全不像的、也不過著我會選擇的生活。」周興哲也分享從這次的演出中，讓他學會從全新的角度，看待人與人之間的距離。「有時候演完那場戲，我會想，如果我是他，我會這樣做嗎？」他苦笑著說：「這種內心的拉扯，也是滿30歲的我，更能體會的事了。」

