快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」！　薩泰爾切割宣布終止經紀合約

記者孟育民／台北報導

喜劇演員賀瓏感情向來低調，至今檯面上公開的女友僅有龍龍，不過兩個月前天殘在生日當天陳屍於公寓頂樓，因為IG排程發文「好的前任應該像死了一樣」，稍早賀瓏也證實自己就是天殘前任。由於賀瓏近日被網友拍到和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，一下捧臉一下牽手，如同熱戀般的情侶。沈寂多日，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂發出聲明，正式和他切割，宣布終止雙方經紀合約，引發外界熱議。

▲賀瓏遭薩泰爾切割。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

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賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本大阪，地點在大阪的梅田藍天大樓觀景台，兩人一身休閒裝扮玩自拍，不過互動卻相當親密，賀瓏不時用手捧著Albee的臉，女方也給予笑容回應，還牽起他的手，空氣中瀰漫著粉紅泡泡，關係非比尋常，引發網友熱議，直呼：「他們在一起了嗎？」第一時間薩泰爾娛樂僅表示「暫不回應」，如今再發出聲明切割：「薩泰爾娛樂股份有限公司與簽約藝人賀瓏因理念不合，即日起終止雙方經紀合約。為免疑義，特此聲明。」

▲賀瓏離開原因掀起外界討論。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

事實上，天殘在兩個月前離世，賀瓏當天因悲痛取消演出，事後所屬經紀公司薩泰爾發聲：「我們有接獲相關訊息，也非常遺憾與難過。但因為這件事涉及私人與家屬層面的議題，我們必須尊重當事人與其家屬的意願，目前不便對外說明或評論，還請您見諒。」

另外，網友一篇發表於2022年5月的論壇文章，揭露了賀瓏與天殘交往的「5線索」，包括賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏的「高職女生」與天殘描述的高中生活有80%吻合、賀瓏與天殘一起開麻辣燙店、還有天殘將男友代稱「阿狗」等。再加上，東區德在其Podcast節目中也爆料，曾在展場外目睹兩人親密互動，並在節目中直接指出這對情侶正是賀瓏與天殘。

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