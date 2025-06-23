蘇慧倫被叫「老大」原因曝光！　鐵粉全說了：妳以前很兇

▲蘇慧倫台北開唱宛若仙女。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蘇慧倫睽違5年推出新專輯《輕重 Aftersun》，22日在台北Legacy TERA舉辦《就說給我聽》巡迴演唱會，千名歌迷擠爆現場，今年正好是蘇慧倫出道35週年，各地歌迷遠道而來，蘇慧倫在唱到〈我到底怕你什麼〉時，準備了MV裡的玫瑰花送給台下幸運歌迷，最後歌迷聽得意猶未盡，安可久久不散，因為預定的歌曲已唱完，蘇慧倫再次上台接受歌迷點歌清唱〈被愛是鑽石〉、〈秋天的海〉、〈就要愛了嗎〉、〈台北玫瑰〉滿足歌迷。

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▲▼蘇慧倫台北開唱辣洩美背。（圖／相信音樂提供）



在演唱到〈你會想念我嗎〉前，蘇慧倫也向歌迷提出她多年的疑問，「你們到底為什麼叫我老大？」台下歌迷一一解答：「因為都叫我們快點回家」、「因為妳以前很兇」，蘇慧倫尷尬笑回：「是不是你們翹課去簽唱會？我希望從今天開始在你心中是溫柔的。」結果反而歌迷希望她能繼續兇下去，她說：「在你們心中能當你們老大也是很幸福的一件事，也希望今晚是被愛的一晚。」



蘇慧倫演唱〈抬頭紋〉、〈就說給我聽〉、〈我到底是怕你什麼〉、〈輕重〉等新歌，歌迷都能一一跟著哼唱，她興奮地跟大家打招呼：「終於又聚在一起了！有沒有一種好久不見的感覺？其實我會比你們不冷靜，從《生命之花》演唱會到現在，不一樣的場地有不一樣的氣氛，今天我們距離這麼近，可以彼此確認到眼神，我在後台超緊張。」

距離近到不只可以確認彼此眼神，就連蘇慧倫造型的小巧思也能一眼看盡，穿著一身仙氣洋裝，露出美背的蘇慧倫一出場就美得令人驚豔，引發歌迷尖叫連連，大喊「轉圈」，蘇慧倫開玩笑說：「我緊張是因為這件衣服吧，會害羞！」逗樂歌迷。

